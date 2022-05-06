Кремль в істериці через останні заяви Польщі

Два кремлівські Дмитри, Медведєв (ліворуч) та Пєсков, побачили у словах Дуди про спільне майбутнє Польщі та України бажання Варшави анексувати Західну Україну

Російські можновладці «помітили» підготовку Польщі до «анексії Західної України»

Влада Російської Федерації істерично відреагувала на заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що у майбутньому між його країною та Україною не буде кордонів. Так, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, як повідомляє ТАСС, інтерпретував ці слова як «загрозу територіальній цілісності України».

За словами Пєскова, заяви польської влади щодо України в останні місяці стали «ворожими». Прессекретар президента Росії назвав «загрозу територіальній цілісності України» (з боку Польщі – ред.) очевидним фактом. Він зазначив, нібито таку ж інформацію раніше оприлюднювала Служба зовнішньої розвідки РФ.

Третій президент Росії, Дмитро Медведєв, у своєму Telegram-каналі традиційно висловився ще різкіше, не вибираючи слів. Він заявив, що президент Польщі Анджей Дуда цією фразою нібито офіційно визнав територіальні претензії до України.

«Поляки проголосили розділ України», – такою крикливою фразою розпочав свій пост нинішній заступник голови Ради безпеки РФ. Далі Медведєв заявив про національну самосвідомість поляків, яка «явно зміцніла на тлі глибокої кризи в сусідній країні», а фразу Дуди про відсутність кордонів назвав «фактичною анексію Польщею територій Західної України».

За словами Медведєва, поляки нібито досі страждають від «фантомного болю минулої величі», тож прагнуть «помститися за численні розділи Польщі» та «повернути собі жадані історичні землі».

Третій президент Росії розцінив як бажання анексувати Західну Україну навіть рівень підтримки поляками участі власної армії у можливій миротворчій місії в Україні під егідою НАТО, ООН чи ЄС.

Також Дмитро Медведєв традиційно по-хамськи відгукнувся про керівництво обох країн. Нинішня влада України, з точки зору попередника Путіна, це «ублюдочне правління київського режиму». А президент Польщі, за словами Медведєва – «ця сама Дуда».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда учора, 5 травня, виступаючи з нагоди Дня Конституції країни, заявив, що Польща допоможе Україні відбудуватися після війни, і що у майбутньому між двома країнами більше ніколи не буде кордону.

«Ми будемо жити разом на цій землі, відбудовуючи себе і будуючи наше спільне щастя, нашу спільну силу, яка дозволить нам протистояти кожній небезпеці, і на яку всі боятимуться нападати в майбутньому і бояться їй загрожувати», – заявив тоді Дуда.