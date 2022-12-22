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The New York Times: Все більше людей з оточення Путіна заявляють, що не знали про війну

Людмила Яцюк
glavcom.ua
The New York Times: Все більше людей з оточення Путіна заявляють, що не знали про війну
Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів становить більше 100 тис. осіб
Фото з відкритих джерел

Багато представників еліти дізналися про підготовку вторгнення «занадто пізно

Ціла низка політиків в оточенні президента Росії Володимира Путіна стверджують, що не підозрювали про його рішення розпочати війну в Україні. Про це йдеться у великому розслідуванні американської газети The New York Times (NYT).

Так, депутат Держдуми Костянтин Затулін, член наукової ради при Радбезі РФ, «відомий як провідний експерт з України», заявив у бесіді з NYT, що з ним не консультувалися щодо повномасштабного вторгнення.

«Все, що пов'язане з цим рішенням, виявилося несподіванкою не лише для мене, а й для багатьох людей у владі», – стверджує Затулін.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков наполягає на тому, що дізнався про вторгнення лише після його початку.

Керівник президентської адміністрації Антон Вайно та його перший заступник Олексій Громов, який займається ЗМІ, теж заявили, що не знали про плани Путіна розв'язати війну, пише NYT з посиланням на джерела.

Колишній радник Кремля Сергій Марков розповів, що наприкінці 2021 року, коли Росія нарощувала військові сили на кордоні з Україною, «один із заступників міністра» запитав його, чи знає він про плани, що готуються.

«Навіть деяким членам Ради безпеки Росії не говорили до останнього моменту», – заявив Марков.

«Багато представників еліти дізналися про підготовку вторгнення занадто пізно», – пише NYT.

У публікації від 17 грудня The New York Times також зазначала, що замість гучної перемоги над Україною та швидкого захоплення Києва Володимир Путін «зіткнувся з чимось іншим: найбільшою гуманітарною та стратегічною катастрофою його народу з часів розпаду Радянського Союзу». Загинули вже десятки тисяч російських солдатів, а частини армії РФ «розбиті після майже 10 місяців війни», констатувало видання.

Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.  Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: війна росія путін агресія тероризм окупація

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