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РФ прицільно вдарила ракетою по іноземним волонтерам у Бахмуті. Шокуючі кадри

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
РФ прицільно вдарила ракетою по іноземним волонтерам у Бахмуті. Шокуючі кадри
Ракета влучила в фургон для перевезення гуманітарних вантажів
скріншот з відео

Російський удар, що призвів до загибелі американського волонтера Піта Ріда, швидше за все був навмисним

В американському виданні The New York Times оприлюднили відеозапис цілеспрямованого російського ракетного удару по команді волонтерів у Бахмуті, який стався 2 лютого. Відео зняв естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен, який перебував поряд.

Покадровий аналіз показав, що удар був завданий протитанковою керованою ракетою «Корнет» з лазерним наведенням, яка має дальність дії близько трьох миль. Видання наголошує, що з такої зброї зазвичай стріляють, тільки якщо військовий бачить та обирає ціль. 

На фото видно, як ракета летить в групу волонтерів
На фото видно, як ракета летить в групу волонтерів
фото: NYT

На відео видно, що Рід і група гуманітарних працівників стояли біля білого фургона, який вони використовували для перевезення гуманітарних вантажів. Ракета, що летіла паралельно землі, влучила прямо в фургон. Естонський волонтер повідомив, що відеореєстратор його автомобіля також зафіксував цей епізод, і що на відеозаписі видно другий ракетний удар, який був спрямований на інший автомобіль, але не влучив у ціль. Відеозапис ще не оприлюднено.

NYT повідомляє, що невідомо, чи знали росіяни, що група складалася з гуманітарних працівників. Але колона мала маркування, яке повинно було сигналізувати про тип транспортних засобів, по яким завдається удар. Одна з машин була чітко промаркована червоним хрестом. Однак білий мікроавтобус Mercedes-Benz не мав жодних чітко видимих медичних розпізнавальних знаків, і хоча працівники гуманітарної допомоги були беззбройні, принаймні один медик був одягнений у камуфляж військового зразка.

5 фото
На весь екран
Покадрове влучання російської ракети в фургон волонтерів
фото: NYT

Волонтер Рома, який стояв поруч із Рідом, розповів в інтерв'ю The Times, що поблизу не було жодних військових підрозділів. За його словами, одна з машин була чітко позначена як карета швидкої допомоги. Він назвав лише своє ім'я з міркувань безпеки.  

Ракета летіла з територій, які контролювалися Росією
Ракета летіла з територій, які контролювалися Росією
фото: NYT

Експерти, з якими поговорило видання, кажуть, що тип використаної зброї мав би дозволити військовому визначити характер цілі. З такою зброєю «можна очікувати, що той, хто стріляв, зможе відрізнити медичного працівника від військового».

Нагадаємо, що внаслідок цього удару 2 лютого загинув американський волонтер Піт Рід, коли допомагав місцевим мешканцям.

Теги: росіяни відео ракета волонтер

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