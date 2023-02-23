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Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою формулу миру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою формулу миру
фото скріншот відео

Китай закликав світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії

Китай вважає, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів. Про це заявив представник Китаю виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, на якій сьогодні розглядається українська формула миру.

Варто зазначити, що Китай не називає вторгнення РФ війно, а оперує виключно поняттям «конфлікт».

«Позиція Китаю щодо України є чіткою: суверенність та територіальної цілісності будь-яких держав мають поважатися, принципи ООН мають дотримуватися. Треба шукати пошуки мирного урегулювання конфлікту. Ми закликаємо обидві сторони конфлікту сісти з стіл переговорів», – йдеться у заяві китайського представника.

Також Китай заявив, що сторони мають дотриматися переговорів, які забороняють використання ядерної зброї. А також закликав світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії. «Ми підтримуємо Україну та Росію, якщо вони зможуть сісти за стіл переговорів для того, щоб знайти компроміс і покласти край кризі. .. Ми також закликаємо країни не використовувати надмірно санкційні режими для того, щоб не ескалувати конфілт. Ми закликаємо співпрацю у галузях економіки, транспортування . Дуже важливо досягти безпеки та тривалого миру. Адже безпека – це не лише прерогатива кількох держав, важливо подбати про регіональну безпеку. Що стосується Китаю, то ми завжди підтримуємо сторону миру та діалогу. Китай випустив резолюцію, яка стосується цього питання і ми будемо продовжувати грати свою роль у вирішенні українського конфлікту», – заявив представник Китаю.

Нагадаємо, напередодні Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ.

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Теги: санкції ООН Китай Пентагон безпека конфлікт

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