Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою формулу миру

Китай закликав світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії

Китай вважає, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів. Про це заявив представник Китаю виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, на якій сьогодні розглядається українська формула миру.

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Варто зазначити, що Китай не називає вторгнення РФ війно, а оперує виключно поняттям «конфлікт».

«Позиція Китаю щодо України є чіткою: суверенність та територіальної цілісності будь-яких держав мають поважатися, принципи ООН мають дотримуватися. Треба шукати пошуки мирного урегулювання конфлікту. Ми закликаємо обидві сторони конфлікту сісти з стіл переговорів», – йдеться у заяві китайського представника.

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Також Китай заявив, що сторони мають дотриматися переговорів, які забороняють використання ядерної зброї. А також закликав світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії. «Ми підтримуємо Україну та Росію, якщо вони зможуть сісти за стіл переговорів для того, щоб знайти компроміс і покласти край кризі. .. Ми також закликаємо країни не використовувати надмірно санкційні режими для того, щоб не ескалувати конфілт. Ми закликаємо співпрацю у галузях економіки, транспортування . Дуже важливо досягти безпеки та тривалого миру. Адже безпека – це не лише прерогатива кількох держав, важливо подбати про регіональну безпеку. Що стосується Китаю, то ми завжди підтримуємо сторону миру та діалогу. Китай випустив резолюцію, яка стосується цього питання і ми будемо продовжувати грати свою роль у вирішенні українського конфлікту», – заявив представник Китаю.

Нагадаємо, напередодні Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ.