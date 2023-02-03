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Євросоюз підтримав українську формулу миру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз підтримав українську формулу миру
Офіс президента

«Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру»

ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками 24-го саміту Україна-ЄС.

«На сьогодні Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру. Ми висловили підтримку формулі миру президента Зеленського та нашу прихильність активній співпраці з Україною над мирним планом із 10 пунктів. У зв’язку з цим ми підтримуємо ідею саміту формули миру з метою початку її реалізації. Ми співпрацюватимемо разом для забезпечення якнайширшої міжнародної участі», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

Також Зеленський розповідав, коли може закінчитися війна.

Тим часом триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

Теги: Європейський союз Україна війна

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