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Генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у Росії
фото з відкритих джерел

Маломуж вважає зміну режиму в Росії пріоритетним завданням

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що остаточною точкою у війні буде укладення угоди з представником нового перехідного уряду у РФ, який прийде після Володимира Путіна. Про це Маломуж заявив в розмові з «Главредом».

Колишній розвідник вважає зміну режиму в Росії пріоритетним завданням. «Але війна може закінчитися і при Путіні, і при перехідному уряді», – сказав Маломуж.

Разом з тим він не виключив, що Путіна можуть залишити на певний період з метою зберегти контроль над російською ядерною зброєю.

Водночас ексглава СЗР впевнений в тому, що режим Путіна буде слабшати, а після військових поразок поступово буде відбуватися розхитування ситуації в Росії: у суспільства буде рости недовіра до Путіна, а в оточенні Путіна будуть наростати протиріччя.

«Розбалансованість буде тягнутися з весни-літа 2023 року, а влітку-восени постане питання про заміну самого Путіна. Така ситуація реальна з урахуванням успіхів наших військ і звільненням всіх територій. Можливий ще один сценарій, більш радикальний. Коли він буде загрожувати оточенню, наприклад, знищенням окремих своїх представників, вони можуть таємно об'єднатися і його усунути фізично», – додав Маломуж.

Раніше Маломуж повідомив, що Західні партнери відмовляються постачати Україні зброю, яка забезпечила б швидку перемогу над Росією, оскільки побоюються вступати у відкрите протистояння з РФ та провокувати глобальну ядерну війну. 

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Теги: війна звільнення путін росія

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