Знакова зустріч найвищих генералів США та України у таємному місці

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США спеціально прибув до кордону з Україною

Найвищий генерал Пентагону 17 січня, вперше особисто зустрівся зі своїм українським колегою. Міллі переїхав з бази у Польщі до невідомого місця поблизу кордону з Україною, що виглядало як символічна демонстрація підтримки Вашингтоном Києва та посилення військової допомоги.

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Генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ, обговорювали війну з Росією упродовж кількох годин, сказав полковник Девід Батлер, військовий представник США. Зустріч була організована після того, як стало зрозуміло, що Залужний не зможе бути присутнім на саміті високопосадовців НАТО в середу в Брюсселі. Міллі супроводжували ще п'ятеро американців – перекладач і працівники служби безпеки. Новини про зустріч на цьому високому рівні приховувалися до її завершення, посилаючись на заходи безпеки.

«Вони детально говорили про захист Україна проти агресії Росії, – сказав Батлер про двох офіцерів. – І це важливо – коли у вас є двоє військових професіоналів, які дивляться один одному в очі і говорять на дуже важливі теми».

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Зустріч віч-на-віч відбулася після року дистанційних перемовин між генералами, в той час, коли Сполучені Штати та їхні союзники розширюють арсенал зброї, яку надають Україні, включно з сучасними американськими бойовими машинами, європейськими танками й цілим рядом іншої техніки – і все це напередодні очікуваного контрнаступу. Українське військове командування хоче витіснити російські війська, які закріпилися на сході та півдні країни, одночасно зміцнюючи її захист від постійних ракетних і безпілотних атак на цивільні об’єкти.

Обсяги підготовки українських військових також значно зросли – американські фахівці в Німеччині зараз готують український механізований батальйон для максимально ефективного використання американської зброї на полі бою. Інші військовики США продемонстрували в Оклахомі українським колегам, як користуватися складною системою ППО Patriot.

Кремль різко критикував зусилля Заходу у допомозі Україні, звинувачуючи Вашингтон та його союзників з НАТО у веденні проксі-війни проти Москви та висловлював роздратування, що Росія в якийсь момент може стати нетерпимою до цього втручання й націлитися на Сполучені Штати чи іншу країну НАТО. Російський президент Володимир Путін нещодавно призначив генерала Валерія Герасимова своїм головним командувачем в Україні, і цей крок, на думку оглядачів, є вагомим свідченням того, що Москва не має наміру припиняти своє вторгнення.

Цього тижня Міллі приєднається до міністра оборони Ллойда Остіна в Німеччині на зустрічі Контактної групи щодо України, – регулярному засіданні, на якому Сполучені Штати та їхні союзники, що підтримують Україну, – та обговорить, яка додаткова військова допомога може знадобитися для відсічі російським силам і які країни найкраще підходять для того, аби її надати.

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Нідерланди готові відправити в Україну власну систему ППО Patriot. Прем’єр-міністр Марк Рютте під час зустрічі з президентом Байденом у Білому домі заявив, що його країна має намір приєднатися до США і Німеччини у «проєкті Patriot».

Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер 17 січня заявив, що Німеччина вирішуватиме, як навчатиме українців. Він відмовився коментувати слова нідерландського лідера.

Відповідаючи на запитання, чи готові Сполучені Штати надіслати іншу сучасну зброю, якою вони досі не ділилися з Україною, включаючи безпілотники Gray Eagle та армійську тактичну ракетну систему далекого радіусу дії (ATACMS), Райдер заперечив. «Держсекретар Остін дуже чітко заявив, що ми продовжуємо підтримувати активний і постійний діалог з нашими українськими партнерами та міжнародною спільнотою щодо найнагальніших потреб України», – сказав він.

За словами Батлера, Міллі прибув до південно-східної Польщі близько 11 години ранку за місцевим часом і розпочав свою зустріч із Залужним приблизно через дві години. Деякі американці, які їхали з генералом, у тому числі двоє журналістів, залишилися на військовій базі – проміжній станції, яка використовувалася для доставки допомоги в Україну – тоді як Міллі поїхав ближче до кордону. Під час візиту не було дозволено фотографувати, й американські військові чиновники попросили журналістів не повідомляти точних координат.

Генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України Фото: Офіс президента

Зустріч відбулася через день після того, як контингент цивільних чиновників з Пентагону та Державного департаменту зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Раніше Остін і держсекретар Ентоні Блінкен відвідали столицю України, щоб продемонструвати підтримку з боку адміністрації Байдена. Міллі не відвідував Україну, оскільки Сполучені Штати, схоже, дотримуються політики, згідно з якою лише невеликий контингент американських військових, приписаний до посольства США в Києві, може проводити час у країні.

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Батлер сказав, що цей візит не викликав значних занепокоєнь у сфері безпеки для Міллі, і що він не їздив кудись, де було б небезпечно. Генерал хотів повідомити Залужному свої враження від українського підрозділу, який щойно розпочав навчання під наглядом американських солдатів у Німеччині після відвідин їх 16 січня, а також обговорити українські потреби перед зустріччю Контактної групи щодо України, яка відбудеться цього тижня – у ній візьмуть участь міжнародні партнери, які підтримували країну у військовому плані впродовж усієї війни.

«Робота генерала Міллі тут як військового полягає в тому, щоб вміти описати тактичні й оперативні умови на полі бою та потреби військових, – пояснив Батлер. – Він це робить і як сам розуміє, і шляхом регулярного спілкування з генералом Залужним».

«Візит Міллі до прикордонної зони та його характеристика ракетного удару Росії в неділю проти українського цивільного населення як військового злочину є «запізнілою, але важливою», – говорить Корі Шейк, аналітик із питань оборони, яка стежила за війною для American Enterprise Institute. Його візит, за її словами, важливий після його «непотрібного» припущення наприкінці минулого року про те, що ні Росія, ні Україна не можуть досягти повної військової перемоги.

За словами помічників, Міллі поділився з Залужним враженнями від тренувань українського підрозділу з військовими США Фото: AP

«Я вважаю, що для того, аби Росія реалізувала свою стратегію терору проти України й заставила її підкоритися, потрібен ще принаймні рік, перш ніж США та союзники перестануть підтримувати Україну», – прокоментувала Шейк візит Міллі.

Ця поїздка стала третьою зупинкою Міллі на базі на південному сході Польщі з початку війни. Американські військові на умовах анонімності сказали, що за останні кілька місяців їхня місія розширилася, оскільки кількість озброєння, дозволеного для передачі, зросла.

Військовий персонал працював над покращенням безпеки на базі з початку війни, збудувавши нові бетонні бункери й товсті, наповнені піском зовнішні стіни, добре відомі як бар’єри Hesco. Це було зроблено для того, щоб з’єднати дві батареї систем ППО Patriot, які були розгорнуті на південному сході Польщі ще навесні.

Американський солдат із підрозділу, що обслуговує системи Patriot, сказав, що деякі з них були відкомандировані на базу з березня, і що вони не знають, коли інший підрозділ зможе повернутися й замінити їх. Мовляв, це не рідкість для підрозділів Patriot, але відсутність передбачуваності створює навантаження на військовослужбовців.

Система працює безперервно, стан тривоги змінюється залежно від подій дня. Одним із таких він визнав інцидент у листопаді, коли ракета впала в Польщі.

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«Ми маємо правильно реагувати на ситуацію», – сказав військовий.

У написанні цієї статті допомагав Алекс Хортон із Вашингтона

Джерело: The Washington Post

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)