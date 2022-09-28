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Зрадник хотів передати РФ літак, натомість отримав підозру від правоохоронців (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зрадник хотів передати РФ літак, натомість отримав підозру від правоохоронців (фото)
Директор підприємства цивільної авіації після захоплення південних областей хотів зробити подарунок окупантам 
фото: ДБР

Суд арештував повітряне судно, яке власник-колаборант готував агресору 

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100. За оперативною інформацією, фігурант планував передати це повітряне судно загарбникам. Про це повідомила пресслужба відомства.

Наразі на літак накладено арешт. В подальшому планується передача повітряного судна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ, директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України. При цьому він сподівався, що «руський мір» пошириться на всі південні та східні області України. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території.

Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ.

Крім літака, під час обшуків в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили працюючий колцентр, який перевіряється на можливий зв’язок з незаконною діяльністю фігуранта, а за місцем його мешкання предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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Теги: арешт бізнес бізнесмен літак подарунок ДБР

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