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Директор центру при НАТО одягнув шкарпетки українського бренду. Росіянам не сподобалося 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Директор центру при НАТО одягнув шкарпетки українського бренду. Росіянам не сподобалося 
Напис на шкарпетках Сартса: «Топчу русню!»
фото: Twitter

Бренд Dodo Socks допомагає військовим 

Директор центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс одягнувна конференцію в Варшаві шкарпетки українського бренду Dodo Socks із написом «Топчу русню!». Захід був присвячений ролі інформації в умовах бойових дій, у тому числі в Україні. Сартс був учасником однієї з дискусій. Пізніше Сартс у своєму офіційному Twitter підтвердив, що придбав і носить ці шкарпетки.

«Це дуже зручні шкарпетки! Рекомендую!», – написав він.

 Пара «Топчу русню!» створена у партнерстві з українським журналістом Майклом Щуром на підтримку 112-ї бригади ТРО.

Директор центру при НАТО одягнув шкарпетки українського бренду. Росіянам не сподобалося  фото 1

У Росії вже відреагували на шкарпетки Сартса. Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов заявив, що це викликає в нього жаль. Буцімто позиція чиновника «підтверджує наявність інформаційно-пропагандистської війни між Росією та Заходом».

Пропагандисти РФ вважають, що чиновники НАТО мали б «виявляти більше стриманості в поведінці та не опускалися до таких демонстративних дій».

Яніс Сартс
Колишній державний секретар Міноборони Латвії, який відповідав за реформи оборонного сектору, розробку концепції оборони країни та співробітництва у сфері безпеки в рамках НАТО та ЄС. Також він очолював національну раду Латвії з питань кібербезпеки. 

Зараз Сартс працює директором центру стратегічних комунікацій НАТО (StratCom COE). Цю структуру у 2014 році заснували Естонія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Польща та Великобританія, пізніше до неї приєдналися Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Канада, Словаччина, США, Данія та Угорщина. Офіс розташований у Ризі. 

Теги: Міноборони росія НАТО

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