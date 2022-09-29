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Підрив «Північного потоку»: НАТО зробило заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив «Північного потоку»: НАТО зробило заяву
Витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу
фото з відкритих джерел

В Альянсі зазначили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий рішучою відповіддю

Витік газу з «Північний потік-1» і «Північний потік-2» є актом саботажу. Про це йдеться в заяві НАТО.

У заяві підкреслюється, що пошкодження трубопроводів в міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоку заклопотаність.

«Уся доступна на цей час інформація вказує на те, що це результат навмисних, безрозсудних і безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо проведені розслідування для визначення походження збитку», – йдеться в заяві Альянсу.

У НАТО також зазначили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною і рішучою відповіддю. «Ми, як союзники, взяли на себе зобов'язання стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною і рішучою відповіддю», – зазначили в Альянсі.

Раніше повідомлялося, що у Балтійському морі в районах витоку газу з «Північних потоків» були помічені кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. До відома, за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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Теги: росія НАТО слідство напад розслідування охорона Північний потік

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