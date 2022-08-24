Соняшники й бавовна. Посол Британії оригінально привітала українців

«Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та народжують нові символи свого опору»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців із Днем Незалежності. Вона заявила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.

На кадрах у своєму відеопривітанні британська амбасадорка складала букет із символічних для України соняшників і бавовни.

Посол Британії зазначила, що любить День Незалежності і чекає на нього щороку, але сьогодні це свято затьмарене російською війною.

«Але українці дають гідну відсіч ворогу. Нас це надихає, і разом з нашими союзниками ми робимо все можливе, щоб допомогти у вашій боротьбі», – зазначила посол.

Дипломатка додала, що ця допомога включає і зброю, і навчання, які забезпечує Британія, і санкції, які душать російську воєнну машину, і гуманітарну допомогу для повернення громад до життя.

«Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та народжують нові символи свого опору. Але найважливіше – це розуміння, що, захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу – свободу та демократію. Саме тому світ об’єднався заради України. І ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги», – наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Цього року День Незалежності в Україні проходитиме зі значними обмеженнями через розв’язану Кремлем війну й високу загрозу ракетних ударів. 24 серпня Національна поліція України посилює патрулювання.