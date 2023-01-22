Голова російської Держдуми погрожує Заходу через поставки зброї Україні

Володін вважає, що Захід такими діями «веде світ до страшної війни»

Голова Держдуми Російської Федерації В’ячеслав Володін заявив, що постачання наступального озброєння Києву призведе до «глобальної катастрофи». Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

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За словами Володіна, заходами у відповідь буде використанням «більш потужної зброї».

Володін вважає, що Захід такими діями «веде світ до страшної війни – до інших бойових дій, ніж зараз, коли удари завдаються лише по інфраструктурі».

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Враховуючи технологічну перевагу зброї РФ, результатом може стати трагедія світового масштабу, яка знищить західні країни, вважає він.

Раніше голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно у громадян РФ, які виїхали за кордон і відзначилися образливими заявами на адресу Росії та її військовослужбовців.

До слова, нещодавно Володін у відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно пригрозив «аналогічними діями». Володін також «пригадав», як екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції Франсуа Олланд нібито вони «саботували мінські угоди» і є «винуватцями конфлікту в Україні».