Арешт російських активів: Держдума пригрозила Німеччині наслідками

Голова Держдуми також знайшов нових «винуватців війни в Україні»

У відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно взялися за погрози. Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Берліну «аналогічними діями».

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Володін також «пригадав», як екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції Франсуа Олланд нібито вони «саботували мінські угоди» і є «винуватцями конфлікту в Україні».

«Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав», – пригрозив представник країни-терористки.

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При цьому він цинічно згадав «норми міжнародного права», які сама ж РФ системно порушує.

«Це започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право і на свій розсуд відбиратимуть, що вважатимуть за потрібне», – видав черговий пропагандистський «прогноз» Володін.

Нагадаємо, як повідомляв Bloomberg, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом.

Тим часом Верховна Рада готує проєкт закону про націоналізацію активів Росії в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 обʼєкти.