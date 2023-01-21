Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Мєдвєдєв – то страшна російська зброя

glavcom.ua
Дмитро Медведєв вже перетворився на посміховисько
фото з відкритих джерел

Росіяни бояться німецьких танків в степах України

Путін часто лякає захід якимось новим вундервафлє, яке не буде мати аналогів і знесе чи то Вашингтон чи пів світу одразу. І на виході відразу якись провал. То не літає, то не вибухає…

Але є одна секретна страшна зброя, яка у Путіна таки є. Це є Дмитро Мєдвєдєв. Так так. Той самий карліковий алкоголік.

Точніше, він є уособленням російської зброї Судного Дня. Божевільний російський чиновник, який у п’яному угарі чи то з бодуна може натиснути червону кнопку. І постійно всім про це нагадує. Дивіться. Я такий божевільний, що я зможу.

І каждого разу коли Захід може збільшити підтримку, але умовний Шольц чи Макрон хитаються, вони випускають цього Кракена, який починає розмахувати ядерною зброєю. Знаючи, що якщо західні лідери будуть бачити хоча б 1 відсоток ймовірності ядерної війни, вони не будуть ризикувати.

От і зараз. Напередодні Раймштайна. Де Україна отримає чергову порцію допомоги і може отримати дуже потужне озброєння, рішення про яке ще не прийнято, вони знов випустили Мєдвєдєва. Який знову наголосив, що якщо Росія буде програвати, то «увесь світ в труху».

Чи працює це? Подивимось. Страхи на Заході є. Це точно до цього стримувало підтримку. І точно Шольц хитається. І скільки б з презирством не говорили про Давос і не тільки кремлівські старці, вони слухають кожне слово. І чують усе. В тому числі чудові жарти Бориса Джонсона. В тому числі вимоги республіканців, які відкинувши Трампа на узбіччя вже тиснуть на Байдена не з приводу «нащо витрачати кошти на Україну», а якраз «чому так мало допомоги Україні». І ревнують. Згадуючи інші дні у Давосі, коли вони були на провідних ролях. Але вони і аналізують. І коли бачать ризики, то намагаються з ними боротися. Дипломатія вже не працює. Про м‘яку силу вони не чули. І випускають Кракена-Мєдвєдєва.

А це означає, що вони бояться. Ризикуючи навіть роздратувати Китай, знову і знову нагадують про ядерну зброю і про неможливість програти. Вони бояться німецьких танків в степах України. Американських ракет.

Чи спрацює це? Чи вирішить Шольц, що треба чуть прикрутити вогник і варити Росію на більш слабкому вогні? Подивимось. Скоро побачимо.

Добра новина, що тиск суспільства все рівно працює і Україна отримає ці танки рано чи піздно. Але час важливий. І тому будемо сподіватись, що Кракен-Мєдвєдєв кожного разу буде лякати Захід все меньше і меньше…

Росія вже не може лякати світ газовою зброєю. Газ вже впав до 600 доларів, насміявшись над пророцтвами про 5000. Росія не може лякати своєю армією, над якою публічно сміються відставні НАТівські генерали. І Росія продовжує використовувати свою останню вундервафе. Дмитра «карліковий алкоголік» Мєдвєдєва. І рано чи піздно він також має перестати лякати.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія озброєння Вашингтон Україна чиновник Китай Дмитро Медведєв зброя дипломатія танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник Зеленського та прессекретар Путіна заговорили про переговори
Кремль розкритикував Україну за блокування мирних переговорів
18 сiчня, 13:32
Грозєв: єдиний план росіян полягав у відсутності плану як такого
Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною
Сьогодні, 05:11
На даху міноборони РФ встановлено комплекс «Панцир-С1»
Для чого Кремль розставляє системи ППО по Москві: пояснення ISW
Сьогодні, 06:31

Сергій Фурса

Мєдвєдєв – то страшна російська зброя
Мєдвєдєв – то страшна російська зброя
Величезне лицемірство Кремля. Що стоїть за так званим «перемир'ям»
Величезне лицемірство Кремля. Що стоїть за так званим «перемир'ям»
Росіяни думають, що колись ми їм пробачимо…
Росіяни думають, що колись ми їм пробачимо…
Дев’ятий пакет санкцій проти Росії. ЄС – ОСББ, в якому живе забулдига Орбан
Дев’ятий пакет санкцій проти Росії. ЄС – ОСББ, в якому живе забулдига Орбан
Дуже неприємно, коли Путіну допомагають в Україні
Дуже неприємно, коли Путіну допомагають в Україні
Чи буде Росія ганьбитися до кінця?
Чи буде Росія ганьбитися до кінця?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)
14K
Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7309
Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною
6799
Янукович, Азаров і Медведчук. Москва формує квазіуряд України
6546
Президент попрощався із керівниками МВС (фото)

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Сьогодні, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту