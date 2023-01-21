Мєдвєдєв – то страшна російська зброя

Росіяни бояться німецьких танків в степах України

Путін часто лякає захід якимось новим вундервафлє, яке не буде мати аналогів і знесе чи то Вашингтон чи пів світу одразу. І на виході відразу якись провал. То не літає, то не вибухає…

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Але є одна секретна страшна зброя, яка у Путіна таки є. Це є Дмитро Мєдвєдєв. Так так. Той самий карліковий алкоголік.

Точніше, він є уособленням російської зброї Судного Дня. Божевільний російський чиновник, який у п’яному угарі чи то з бодуна може натиснути червону кнопку. І постійно всім про це нагадує. Дивіться. Я такий божевільний, що я зможу.

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І каждого разу коли Захід може збільшити підтримку, але умовний Шольц чи Макрон хитаються, вони випускають цього Кракена, який починає розмахувати ядерною зброєю. Знаючи, що якщо західні лідери будуть бачити хоча б 1 відсоток ймовірності ядерної війни, вони не будуть ризикувати.

От і зараз. Напередодні Раймштайна. Де Україна отримає чергову порцію допомоги і може отримати дуже потужне озброєння, рішення про яке ще не прийнято, вони знов випустили Мєдвєдєва. Який знову наголосив, що якщо Росія буде програвати, то «увесь світ в труху».

Чи працює це? Подивимось. Страхи на Заході є. Це точно до цього стримувало підтримку. І точно Шольц хитається. І скільки б з презирством не говорили про Давос і не тільки кремлівські старці, вони слухають кожне слово. І чують усе. В тому числі чудові жарти Бориса Джонсона. В тому числі вимоги республіканців, які відкинувши Трампа на узбіччя вже тиснуть на Байдена не з приводу «нащо витрачати кошти на Україну», а якраз «чому так мало допомоги Україні». І ревнують. Згадуючи інші дні у Давосі, коли вони були на провідних ролях. Але вони і аналізують. І коли бачать ризики, то намагаються з ними боротися. Дипломатія вже не працює. Про м‘яку силу вони не чули. І випускають Кракена-Мєдвєдєва.

А це означає, що вони бояться. Ризикуючи навіть роздратувати Китай, знову і знову нагадують про ядерну зброю і про неможливість програти. Вони бояться німецьких танків в степах України. Американських ракет.

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Чи спрацює це? Чи вирішить Шольц, що треба чуть прикрутити вогник і варити Росію на більш слабкому вогні? Подивимось. Скоро побачимо.

Добра новина, що тиск суспільства все рівно працює і Україна отримає ці танки рано чи піздно. Але час важливий. І тому будемо сподіватись, що Кракен-Мєдвєдєв кожного разу буде лякати Захід все меньше і меньше…

Росія вже не може лякати світ газовою зброєю. Газ вже впав до 600 доларів, насміявшись над пророцтвами про 5000. Росія не може лякати своєю армією, над якою публічно сміються відставні НАТівські генерали. І Росія продовжує використовувати свою останню вундервафе. Дмитра «карліковий алкоголік» Мєдвєдєва. І рано чи піздно він також має перестати лякати.