ІДІЛ підозрюється у вбивстві 30 осіб у Сирії

Серед убитих було щонайменше 10 бойовиків, що підтримують режим президента Сирії Башара Асада

26 жертв нападу збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами

У Сирії в неділю, 16 квітня, озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів, унаслідок чого загинуло щонайменше 30 осіб. У злочині підозрюються бойовики ІДІЛ. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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За даними центру, 26 жертв збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами. Серед убитих також було щонайменше 10 бойовиків, що підтримують режим президента Сирії Башара Асада. Центр стверджує, що за злочином стоять бойовики ІДІЛ.

Крім цього, в районі Дейр-ез-Зор вони вбили ще чотирьох пастухів та викрали їхніх овець.

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Як пише The Guardian, сирійські пустельні трюфелі мають високу ціну в країні, яка страждає від 12-річної війни та поглиблення економічної кризи.

Щороку з лютого по квітень сотні збіднілих людей шукають трюфелі в сирійській замінованій пустелі, де переховуються бойовики.

За даними моніторингу, понад 200 збирачів трюфелів (серед яких більшість – цивільні) загинули в результаті нападів ІДІЛ або підірвалися на мінах.

Нагадаємо, що в січні цього року в Сомалі був убитий один із ватажків ІДІЛ Білала аль-Судані.

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Раніше повідомлялося про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші в Сирії.