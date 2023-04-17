ІДІЛ підозрюється у вбивстві 30 осіб у Сирії
26 жертв нападу збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами
У Сирії в неділю, 16 квітня, озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів, унаслідок чого загинуло щонайменше 30 осіб. У злочині підозрюються бойовики ІДІЛ. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
За даними центру, 26 жертв збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами. Серед убитих також було щонайменше 10 бойовиків, що підтримують режим президента Сирії Башара Асада. Центр стверджує, що за злочином стоять бойовики ІДІЛ.
Крім цього, в районі Дейр-ез-Зор вони вбили ще чотирьох пастухів та викрали їхніх овець.
Як пише The Guardian, сирійські пустельні трюфелі мають високу ціну в країні, яка страждає від 12-річної війни та поглиблення економічної кризи.
Щороку з лютого по квітень сотні збіднілих людей шукають трюфелі в сирійській замінованій пустелі, де переховуються бойовики.
За даними моніторингу, понад 200 збирачів трюфелів (серед яких більшість – цивільні) загинули в результаті нападів ІДІЛ або підірвалися на мінах.
Нагадаємо, що в січні цього року в Сомалі був убитий один із ватажків ІДІЛ Білала аль-Судані.
Раніше повідомлялося про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші в Сирії.
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