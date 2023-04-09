Удари Ізраїлю по Сирії та зниження темпів російського наступу: головне за ніч

Російські окупанти ведуть бої уздовж усієї лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватися

Цієї ночі Ізраїль завдав ударів по цілях на сирійській території у відповідь на нещодавній ракетний обстріл із Сирії. Тим часом темпи російських наступів знизилися по всій лінії фронту – загарбники зосереджуються на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу. Водночас журналісти проаналізували витік секретних даних Пентагону: схоже, США, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Між тим, Міністерство закордонних справ України дорікнуло Ватикану за інцидент на цьогорічні Хресній ході в Римі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Відповідь Ізраїлю на атаки з Сирії

Ізраїль завдав ударів по цілях на сирійській території. Це був крок у відповідь на запуск трьох ракет із Сирії по Ізраїлю.

За даними ізраїльської армії, один зі снарядів, випущених із Сирії, упав на півдні Голанських висот, проте жодних руйнувань чи жертв унаслідок атаки немає.

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Зниження темпу наступів РФ

Російські загарбники ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.

Щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, окупанти значною мірою покладаються на артилерію.

Журналісти проаналізували витік секретних даних США

Витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

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Водночас США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани. Витік інформації свідчить про те, що американці попереджають українців про російські удари і навіть конкретні цілі.

МЗС розкритикувало Ватикан через інцидент під час Хресної ходи

Цьогорічна хода в Римі на Страсну п’ятницю була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора – Україну та РФ. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Зокрема, ідеться про тексти, які були зачитані під час 10-ї станції Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

Смерть чоловіка під час сутички між прихожанами

у селі Липовець Кагарлицької громади Київщини між прихожанами Української православної церкви Московського патріархату та Православної церкви України сталася штовханина біля місцевого храму. Унаслідок інциденту один чоловік помер.