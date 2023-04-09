Ізраїль атакував у відповідь на випущені ракети з Сирії

Один зі снарядів, випущених із Сирії, упав на півдні Голанських висот Ізраїлю, проте жодних пошкоджень чи жертв унаслідок цієї атаки немає

Ізраїль завдає ударів по цілях на сирійській території у відповідь на ракетний обстріл із Сирії. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter .

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«У відповідь на ракети, випущені з Сирії по Ізраїлю раніше сьогодні, артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території», – заявили військовослужбовці.

За даними ізраїльської армії, один зі снарядів, випущених із Сирії, упав на півдні Голанських висот. Ці ракети не довелося перехоплювати. Жодних пошкоджень чи жертв унаслідок атаки немає.

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Незадовго до цього ЦАХАЛ поінформував про те, що сирени оповіщення тривоги звучать на півночі Ізраїлю.

Нагадаємо, що в суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети.

До слова, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після цього наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС».

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Крім того, 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Також ми писали, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.