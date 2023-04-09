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Ізраїль атакував у відповідь на випущені ракети з Сирії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ізраїль атакував у відповідь на випущені ракети з Сирії
Ізраїль атакує територію Сирії артилерією
Фото: Associated Press (ілюстративне)

Один зі снарядів, випущених із Сирії, упав на півдні Голанських висот Ізраїлю, проте жодних пошкоджень чи жертв унаслідок цієї атаки немає

Ізраїль завдає ударів по цілях на сирійській території у відповідь на ракетний обстріл із Сирії. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter .

«У відповідь на ракети, випущені з Сирії по Ізраїлю раніше сьогодні, артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території», – заявили військовослужбовці.

За даними ізраїльської армії, один зі снарядів, випущених із Сирії, упав на півдні Голанських висот. Ці ракети не довелося перехоплювати. Жодних пошкоджень чи жертв унаслідок атаки немає.

Незадовго до цього ЦАХАЛ поінформував про те, що сирени оповіщення тривоги звучать на півночі Ізраїлю.

Нагадаємо, що в суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети.

До слова, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після цього наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС». 

Крім того, 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Також ми писали, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.

Теги: обстріл Ізраїль Сирія

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