Із Сирії випущено три ракети по Ізраїлю: деталі

Жертв чи руйнувань від обстрілу немає

У суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети. Про це повідомляє NBC.

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Ізраїльські військові зазначили, що жертв чи руйнувань від обстрілу немає. Тільки одна ракета перетнула кордон Ізраїлю та вибухнула на Голанських висотах.

Як пише видання, у Єрусалимі зростає напруга, а в Тель-Авіві та на Західному узбережжі під час окремих терактів загинули дві британсько-ізраїльських сестри та італійський турист.

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Нагадаємо, що в Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після цього наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС».

Крім того, 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Також ми писали, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.