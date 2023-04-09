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Із Сирії випущено три ракети по Ізраїлю: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Із Сирії випущено три ракети по Ізраїлю: деталі
Тільки одна ракета перетнула кордон Ізраїлю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жертв чи руйнувань від обстрілу немає

У суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети. Про це повідомляє NBC.

Ізраїльські військові зазначили, що жертв чи руйнувань від обстрілу немає. Тільки одна ракета перетнула кордон Ізраїлю та вибухнула на Голанських висотах.

Як пише видання, у Єрусалимі зростає напруга, а в Тель-Авіві та на Західному узбережжі під час окремих терактів загинули дві британсько-ізраїльських сестри та італійський турист.

Нагадаємо, що в Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після цього наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС». 

Крім того, 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Також ми писали, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.

Теги: ракета Ізраїль Сирія

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