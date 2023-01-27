У Сомалі вбито одного з ватажків ІДІЛ

Терориста ліквідували американські військові під час рейду

Один з лідерів глобальної мережі «Ісламської держави» Білала аль-Судані був убитий ще кілька днів тому. Втім, інформація про ліквідацію терориста стала відомою тільки нині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«25 січня за наказом президента американські військові провели штурмову операцію на півночі Сомалі, в результаті якої загинули кілька членів ІДІЛ, у тому числі Білала аль-Судані, лідер ІДІЛ у Сомалі та ключовий посередник глобальної мережі», – цитує заяву міністра оборони США Ллойда Остіна телеканал АВС.

Білала аль-Судані загинув у перестрілці разом із 10 іншими бійцями терористичного угрупування ІДІЛ. Втрат з боку США під час рейду не було, заявили офіційні особи, підкресливши, що також не було втрат серед цивільного населення. Пізніше з’явилося уточнення, що одного з американських військовослужбовців вкусила собака, яка служила в американському війську.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші в Сирії.