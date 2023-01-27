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У Сомалі вбито одного з ватажків ІДІЛ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У Сомалі вбито одного з ватажків ІДІЛ
фото ілюстративне

Терориста ліквідували американські військові під час рейду

Один з лідерів глобальної мережі «Ісламської держави» Білала аль-Судані був убитий ще кілька днів тому. Втім, інформація про ліквідацію терориста стала відомою тільки нині. 

«25 січня за наказом президента американські військові провели штурмову операцію на півночі Сомалі, в результаті якої загинули кілька членів ІДІЛ, у тому числі Білала аль-Судані, лідер ІДІЛ у Сомалі та ключовий посередник глобальної мережі», – цитує заяву міністра оборони США Ллойда Остіна телеканал АВС.

Білала аль-Судані загинув у перестрілці разом із 10 іншими бійцями терористичного угрупування ІДІЛ. Втрат з боку США під час рейду не було, заявили офіційні особи, підкресливши, що також не було втрат серед цивільного населення. Пізніше з’явилося уточнення, що одного з американських військовослужбовців вкусила собака, яка служила в американському війську.

Раніше повідомлялося про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші в Сирії.

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Теги: ІДІЛ США

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