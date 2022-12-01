Ліквідація ватажка ІДІЛ у Сирії: Пентагон назвав учасників операції

США не брали участі в операції

Операцію було проведено в середині минулого місяця силами повстанського руху «Сирійська вільна армія»

У Сирії ліквідували одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші. Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні уточнили, що операцію було проведено в середині минулого місяця силами повстанського руху «Сирійська вільна армія».

«Загибель Абу аль-Хасана аль-Хашімі аль-Кураші в середині жовтня стала черговим ударом по ІДІЛ. Ця операція була проведена Сирійською вільною армією», – повідомили у Пентагоні.

При цьому у відомстві заявили, що США не брали участі в операції.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Європа повинна ставитися до «вагнерівців», як до бойовиків ІДІЛ.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повітряних ударів по позиціях курдів у Сирії та Іраку не виключив наземного наступу.