Які недоліки в іранських «дронів-камікадзе»: роз'яснення «Півдня»

Гуменюк переконана, що пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови

Функціонування іранських «дронів-камікадзе» безпосередньо залежить від погодних умов і може бути порушене в холодну погоду. Таку заяву зробила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «Freeдом».

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За словами Гуменюк, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

«Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких знаходиться Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність», – заявила Гуменюк.

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Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.

До слова, мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.