Переговори з РФ. Штайнмаєр назвав головну умову

Країни ЄС і США єдині в тому, що не може бути переговорів з Росією за спиною України

Без України переговорів з Росією бути не може

Країни ЄС і США єдині в тому, що не може бути переговорів з Росією за спиною України. Про це заявив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою після спільних переговорів у Берліні 12 грудня, повідомляє Укрінформ.

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«Не буде переговорів без України та проти України», – запевнив Штайнмаєр, додавши, що це є позицією США та європейських партнерів.

Коментуючи нещодавні висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про надання Росії гарантій безпеки, німецький президент допустив, що Макрон говорив «про майбутнє, про те, що може бути така дискусія після завершення війни, але зовсім не як пропозицію для завершення війни».

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«Тож не треба поширювати підозри, що Франція, на відміну від Німеччини або Польщі, готова до рішення, яке може будь-яким чином зашкодити інтересам України», – заявив президент ФРН, додавши при цьому, що він не обговорював це особисто з Макроном.

Штайнмаєр також не бачать жодних розбіжностей у підходах у ЄС щодо питання притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, хоча визнає наявність різних підходів щодо питання, яка структура повинна цим опікуватися.

«Ми спільні в думці, що необхідно провести збір свідчень, доказів про злочини, які були скоєні, адже без доказів у подальшому не може бути судової процедури. Ми також згодні, що наразі мають бути створені відповідні структури, які можуть гарантувати у подальшому притягнення до відповідальності у суді», – сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, після зустрічі з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно розмістити системи Patriot.

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До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

Проте Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні.

Згодом Німеччина пояснила, чому відмовилась передати Україні свої системи Patriot.