Влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога» – ЗМІ

Наср Азадані свого часу грав за юнацьку збірну Ірану

26-річний іранський футболіст Амір Реза Наср Азадані опинився серед 28 осіб, яких засудили до смертної кари через ймовірну причетність до протестного руху опору чинній владі Ірану. Про це повідомляє IranWire.

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Наср Азадані був арештований наприкінці листопада, як підозрюваний у справі вбивства полковника поліції Есмаїла Чераги та двох бійців напіввійськового угрупування іранських силовиків «Басідж».

26-річного футболіста засудили до смертної кари за «пропаганду війни проти Бога». Інші 27 осіб теж отримали такі вироки або «ворожнечу проти ісламського правління» та «поширення корупції на землі».

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Наср Азадані грав за юнацьку збірну Ірану, вік гравців до 16 років. Також він виступав за місцевий футбольний клуб «Трактор Табриз».

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок.

Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, близько 400 осіб були вбиті силами безпеки Ірану під час протестів.