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Влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога» – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога» – ЗМІ
26-річний футболіст Наср Азадані був арештований наприкінці листопада

Наср Азадані свого часу грав за юнацьку збірну Ірану

26-річний іранський футболіст Амір Реза Наср Азадані опинився серед 28 осіб, яких засудили до смертної кари через ймовірну причетність до протестного руху опору чинній владі Ірану. Про це повідомляє IranWire.

Наср Азадані був арештований наприкінці листопада, як підозрюваний у справі вбивства полковника поліції Есмаїла Чераги та двох бійців напіввійськового угрупування іранських силовиків «Басідж».

26-річного футболіста засудили до смертної кари за «пропаганду війни проти Бога». Інші 27 осіб теж отримали такі вироки або «ворожнечу проти ісламського правління» та «поширення корупції на землі».

Наср Азадані грав за юнацьку збірну Ірану, вік гравців до 16 років. Також він виступав за місцевий футбольний клуб «Трактор Табриз».

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок.

Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, близько 400 осіб були вбиті силами безпеки Ірану під час протестів. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Іран Азія

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