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Італія ввела надзвичайний стан: яка причина

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
У 2023 році до Італії прибули близько 31,3 тис. мігрантів
фото з відкритих джерел

В Італії імміграційна криза

11 квітня уряд Італії оголосив у країні надзвичайний стан на шість місяців. Відповідне рішення ухвалено у зв'язку з різким зростанням потоку мігрантів, які прибувають через Середземне море.

Країна виділила з бюджету 5 мільйонів євро на репатріацію та забезпечення мігрантів житлом, повідомляє агенція Reuters

Італійські посадовці очікують допомоги Євросоюзу в міграційному питанні.  «…Ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу», – сказав міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі.

За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у цьому році до країни прибули близько 31,3 тис. мігрантів, що майже в чотири рази більше за показник того ж періоду минулого року. Найбільше мігрантів у 2023-му до Італії прибули з Кот-Д’Івуару, Гвінеї, Пакистану, Єгипту, Тунісу і Бангладеш.

Уряд Джорджії Мелоні, створений у жовтні 2022-го, обіцяв боротися з незаконною міграцією, проте ситуація тільки погіршується.

Теги: Італія мігранти криза

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