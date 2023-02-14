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Приріст кількості нелегальних мігрантів в ЄС зменшується

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Приріст кількості нелегальних мігрантів в ЄС зменшується
фото з відкритих джерел

Після минулорічних рекордів Старий Світ спостерігає скорочення потоків «нелегалів», на окремих напрямках – до 82%

У 2022 році в ЄС зареєстрували близько 330 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що є найбільшим показником з 2016 року. Але вже місяць спостерігається суттєве скорочення потоків нелегальних мігрантів. По це пише DW з посиланням на прикордонне агентство ЄС Frontex у Варшаві.

Так, у січні 2023 року відомство зареєструвало загалом 13 200 незаконних перетинів кордону, що на 12% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За даними агентства, дві з п’яти спроб нелегального перетину у січні були здійснені маршрутом через Західні Балкани. Водночас кількість спроб в'їзду через західне Середземномор'я, з Марокко до Іспанії, зменшилася майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Західніше падіння було ще більшим (мінус 82%) – на маршруті, який веде з Марокко до Канарських островів. За словами європрикордонників, зниження показників можна пояснити поганими погодними умовами, особливо на морських шляхах. А також також посиленням патрулювання та превентивних заходів, особливо в Марокко.

Втім, були напрями, де потік мігрантів зростав. Йдеться про маршрут з з Лівії, Тунісу на Сицилію та Мальту (центральне Середземномор'я). Тут зафіксувано зростання на 49% у порівнянні з січнем 2022-го.

Як зазначає агентство, найчастіше нелегально в'їхати до ЄС намагаються громадяни Афганістану, Кот-д'Івуару, Гвінеї та Сирії.

Приріст кількості нелегальних мігрантів в ЄС зменшується фото 1

До статистики Frontex не входять українські переселенці, адже вони перетинали кордон ЄС на законних підставах.

Нагадаємо, за даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну.

Найбільше українських переселенців прийняла Польща – понад 1,5 млн осіб. Чеська Республіка також прийняла багато українців по відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 463 000. У Франції зареєстровано близько 119 тис. переселенців, в Італії близько 173 тис. і в Іспанії близько 154 тис.

Теги: мігранти Європейський союз статистика

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