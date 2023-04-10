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Нелегальні мігранти з Білорусі штурмують кордони Латвії, Литви та Польщі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нелегальні мігранти з Білорусі штурмують кордони Латвії, Литви та Польщі
Нелегальні мігранти з Білорусі намагаються проникнути в країни ЄС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

9 квітня прикордонні служби країн не пропустили понад 60 нелегальних мігрантів з Білорусі 

На кордонах Польщі, Латвії та Литви за неділю, 9 березня, прикордонники розвернули понад 60 людей, які намагалися нелегально перейти кордон з Білорусі. Про це повідомляє LRT.

Державна прикордонна служба Литви у понеділок повідомила, що за попередню добу на білоруському кордоні розвернули двох людей.

Водночас латвійські прикордонники кажуть про 36 спроб нелегального проникнення на територію країни.

У Польщі прикордонники інформують про 28 спроб перетину кордону. Також заявляли, що частина мігрантів, після того, як їм завадили пройти на територію Польщі, кидали у прикордонників гілки та каміння. 

Інцидент стався біля прикордонного поста в Наревці. Група з 20 агресивно налаштованих мігрантів, яким не вдалося перетнути кордон, закидала польських прикордонників камінням та гілками дерев, як повідомляє RMF24. За словами прикордонників, іноземці нападали з білоруського боку.

Нагадаємо, що білорусько-польський кордон штурмують нелегальні мігранти. Польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю.

Раніше Латвія звела частину паркану на кордоні з Білоруссю. Проєкт передбачає будівництво огорожі на кордоні протяжністю 173 км. До слова, Литва хоче відсудити у Білорусі мільйони євро через Міжнародний суд ООН як компенсацію через ситуацію з масовим перекиданням мігрантів.

Теги: мігранти Польща Білорусь Латвія Литва прикордонники

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