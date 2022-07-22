Ізраїль авіаударом знищив завод із виробництва іранських безпілотників

Ці безпілотники, ймовірно, Іран мав передати Росії

Армія оборони Ізраїлю рано вранці 22 липня завдала ракетного удару та зруйнувала іранське підприємство зі збирання безпілотних літальних апаратів у передмістях Дамаску. Про це повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), що базується в Лондоні.

За даними групи, іноземці та члени «Хезболли» були вбиті в результаті ракетного удару в районі Ас-Сайда-Зайнаб на заводі, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літальні апарати. Об'єкт повністю зруйновано.

Внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито не менше восьми людей: троє осіб несирійської національності, двоє представників ліванської шиїтської ісламістської організації «Хезболла» та троє сирійських військових.

Також в результаті ізраїльського авіаудару були атаковані і військові бази, на яких перебувають іранські сили.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.

Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.

Зазначимо, що США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.