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    Соціум

    Ізраїль авіаударом знищив завод із виробництва іранських безпілотників

    Ізраїль вдарив ракетами по Ірану - Ізраїль авіаударом знищив завод із виробництва іранських безпілотників
    Ізраїль вдарив ракетами по Ірану
    Фото: Associated Press

    Ці безпілотники, ймовірно, Іран мав передати Росії

    Армія оборони Ізраїлю рано вранці 22 липня завдала ракетного удару та зруйнувала іранське підприємство зі збирання безпілотних літальних апаратів у передмістях Дамаску. Про це повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), що базується в Лондоні.

    За даними групи, іноземці та члени «Хезболли» були вбиті в результаті ракетного удару в районі Ас-Сайда-Зайнаб на заводі, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літальні апарати. Об'єкт повністю зруйновано.

    Внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито не менше восьми людей: троє осіб несирійської національності, двоє представників ліванської шиїтської ісламістської організації «Хезболла» та троє сирійських військових.

    Також в результаті ізраїльського авіаудару були атаковані і військові бази, на яких перебувають іранські сили.

    Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

    Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.

    Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.

    Зазначимо, що США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

    Теги: росія Ізраїль Іран
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    Ізраїль авіаударом знищив завод із виробництва іранських безпілотників