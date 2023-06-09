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Пашинян хоче обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пашинян хоче обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Пашинян назвав ситуацію в Лачинському коридорі та Нагірному Карабаху «кризовою»
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра, гуманітарна ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що хотів би обговорити роботу російських миротворців у Нагірному Карабаху. Про це він сказав під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє News.am.

Пашинян назвав ситуацію в Лачинському коридорі та Нагірному Карабаху «кризовою».

«Думаю, що сьогодні також обговоримо ситуацію в зоні відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. На жаль, гуманітарна ситуація там залишається напруженою», – зазначив вірменський прем’єр.

Раніше Пашинян заявляв, що вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку не знятий з порядку денного, оскільки «статус члена ОДКБ де-юре нам нічого не дає, тільки заважає нам обговорювати питання безпеки з іншими країнами».

А секретар Ради безпеки країни Армен Григорян зазначав, що «ОДКБ не надала Вірменії жодного сприяння».

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти мирний договір.

До слова, зараз уряд Вірменії вимушений визнати Карабах територію Азербайджану. Політичні сили у Вірменії, які розуміють, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян буде змушений підписати мирний договір із Азербайджаном, розраховують потім його скинути за допомогою Росії.

Теги: Нагірний Карабах Нікол Пашинян Вірменія Азербайджан росія

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