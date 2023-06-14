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Німеччина вперше затвердила стратегію нацбезпеки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина вперше затвердила стратегію нацбезпеки
Оборонний бюджет Німеччини планує збільшити до 2% ВВП
фото з відкритих джерел

У стратегії Німеччини йдеться про те, що Росія є найсерйознішою загрозою миру та безпеці в євроатлантичному просторі

Влада Німеччини 14 червня представила першу в історії Стратегію національної безпеки. Про плани розробити такий документ, пише Deutsche Welle, було оголошено ще наприкінці 2021 року, проте після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну роботу над Стратегією нацбезпеки було прискорено.

Документ, у якому майже 40 сторінок, передбачає зміцнення безпеки країни за трьома основними напрямками: обороноздатність, життєстійкість і стійкість. Вона охоплює як загрози, пов'язані з військовими діями (наприклад, оборонний бюджет Німеччини планують збільшити до 2% ВВП країни), так і загрози в інших сферах, наприклад, пов'язані з кібербезпекою, глобальною зміною клімату та енергобезпекою (окремо зазначено припинення роботи «Північного потоку»)

Китай у стратегії названий партнером, конкурентом та системним суперником Німеччини, а Росія – «найсерйознішою загрозою миру та безпеці в євроатлантичному просторі».

«Головне завдання нашої безпекової політики – гарантувати, щоб ми могли продовжувати жити в нашій країні у світі та свободі. Для цього ми непохитно прихильні до НАТО і ЄС і зміцнюємо бундесвер для виконання його основної місії – оборони країни та альянсу», – заявив уряд Німеччини, представляючи стратегію.

Документ найближчим часом буде внесено до парламенту для схвалення. Як зазначає Deutsche Welle, терміни презентації Стратегії національної безпеки неодноразово зміщувались. Передбачалося, що документ оприлюднять ще в лютому 2023 року на Мюнхенській конференції. Зокрема, учасникам правлячої коаліції не вдавалося домовитися про те, чи прописувати в документі витрати на оборону у розмірі 2% ВВП, а також дозволяти проводити атаки у відповідь на хакерів.

Нагадаємо, на тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard. Хоча Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, він зазначив: «На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою». Пісторіус разом з тим відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Eurofighter в Україну та сказав, що «на цей час це питання не стоїть, тому що Україна в першу чергу потребує винищувачів F-16».

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Теги: росія Німеччина зброя бюджет Україна

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