РФ продовжує ядерний шантаж: чого очікувати у найближчий час

Що поєднує «евакуацію» на об’єкті «Бєлгород-22» і події навколо ЗАЕС

Російська сторона спробує використати цю ситуацію, щоб показати себе жертвою війни. У Гайворонському районі розташована російська військова частина 25624, яка має назву «Бєлгород-22». Ця частина входить до складу ракетних військ стратегічного призначення РФ і має кодову ознаку С. Це база зберігання ядерної зброї РФ. Чи є там тактична ядерна зброя – наразі інформації немає.

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Події у Бєлгородській області РФ спробує використати якраз щодо висвітлення можливості нападу на ядерні об’єкти на території РФ. Не виключаю, що надалі ця ситуація може екстраполюватися на події навколо ЗАЕС. Тобто всі зусилля української сторони на міжнародній арені щодо деокупації Запорізької АЕС і виведення російського контингенту будуть нівельовані заявами російської сторони з приводу необхідності охорони ядерних об’єктів.

Нагадаю, що вранці 22 травня «Російський добровольчий корпус» заявив, що зайшов на територію Росії й виконує там бойові завдання.

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Пізніше стало відомо, що влада російської федерації терміново проводить евакуацію сховища ядерних боєприпасів «Бєлгород-22» у Бєлгородській області.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Воно (сховище ядерних боєприпасів – ред.) неподалік Грайворона, саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння», – додав представник ГУР МОУ.

За його словами, через ситуацію в бєлгородській області помітні «елементи паніки» у представників російського керівництва, про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.

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«Евакуація військового об’єкта «Бєлгород-22» – це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу», – зауважив представник ГУР МО України.

Варто зазначити, що інформація ГУР МОУ про термінову евакуацію сховища ядерних боєприпасів «Бєлгород-22» у подальшому не знайшла документального підтвердження.

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна спостерігає за операцією «Російського добровольчого корпусу», але не має до цього безпосереднього відношення.