Головна Світ Політика
search button user button menu button

Взяв приклад із Путіна. Лукашенко взявся погрожувати ядерною зброєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Взяв приклад із Путіна. Лукашенко взявся погрожувати ядерною зброєю
Диктатор розповів журналістам, за яких умов застосує ядерну зброю
фото: білоруські ЗМІ

За словами диктатора, причина застосування ядерної зброї це начебто агресія проти Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову взявся погрожувати світу ядерною зброєю. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляють білоруські ЗМІ.

Диктатор розповів журналістам, за яких умов застосує ядерну зброю. За його словами, «причина застосування ядерної зброї одна – агресія проти Білорусі».

«І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів», – сказав Лукашенко.

Також тиран Лукашенко розповів, що дав вказівку розпочати виробництво білоруських боєприпасів.

Відповідну роботу розпочали у листопаді 2022 року. Наразі на підприємствах виготовляють понад півсотні корпусно-механічних частин для найбільш використовуваних типів боєприпасів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну у грудні 2022 року. Але план провалився, бо диктатор не знайшов підтримки серед білоруських військових.

Раніше стало відомо, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна, двійників немає.

До слова, Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь.

Російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

 

Теги: Олександр Лукашенко путін ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дідусь несе нісенітницю, а зашморг у цей час продовжує затягуватися
Щасливий дідусь Путін посміхається в петлі
21 травня, 11:11
Євгеній Пригожин малює собі образ безстрашного мачо
Ситуація в Білгородщині. Пригожин серйозно підставив Путіна
5 червня, 09:30
Російський диктатор своїми діями веде РФ до кінця існування
Путін злякався розпаду Росії
20 травня, 19:11
Загадковою недугою Лукашенка заразилося і його оточення
Лукашенко пропустив святкування Дня державного прапора: журналісти пишуть про загадковий вірус
14 травня, 11:58
Посол закликала надавати більше допомоги та підтримки Україні
Посол Маркарова в інтерв'ю CNN назвала умову переговорів із РФ
16 травня, 18:50
Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний
Росія вирішила помститися прокурору, який видав ордер на арешт Путіна
19 травня, 17:41
Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину – ЗМІ
Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину – ЗМІ
31 травня, 11:47
Кучма гуляє в оточені двох охоронців
Експрезидент Кучма ховається від російських ракет на Лазурному березі
1 червня, 11:40
Остання зустріч Лукашенка з Путіним відбулася менш як пів місяця тому
Лукашенко знову летить до Путіна
9 червня, 06:27

Політика

Взяв приклад із Путіна. Лукашенко взявся погрожувати ядерною зброєю
Взяв приклад із Путіна. Лукашенко взявся погрожувати ядерною зброєю
США поставлять Україні нову бронетехніку на $325 млн замість пошкодженої у контрнаступі
США поставлять Україні нову бронетехніку на $325 млн замість пошкодженої у контрнаступі
Домовлятися з Путіним? Президент Бразилії зробив неоднозначну заяву про війну
Домовлятися з Путіним? Президент Бразилії зробив неоднозначну заяву про війну
Міноборони Німеччини пообіцяло Україні більше танків Leopard 1
Міноборони Німеччини пообіцяло Україні більше танків Leopard 1
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
Польща, Франція та Німеччина довгостроково підтримуватимуть Україну – FT
Польща, Франція та Німеччина довгостроково підтримуватимуть Україну – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
80K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
74K
Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди
45K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
38K
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал
25K
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту