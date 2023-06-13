Взяв приклад із Путіна. Лукашенко взявся погрожувати ядерною зброєю

Диктатор розповів журналістам, за яких умов застосує ядерну зброю

За словами диктатора, причина застосування ядерної зброї це начебто агресія проти Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову взявся погрожувати світу ядерною зброєю. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляють білоруські ЗМІ.

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Диктатор розповів журналістам, за яких умов застосує ядерну зброю. За його словами, «причина застосування ядерної зброї одна – агресія проти Білорусі».

«І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів», – сказав Лукашенко.

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Також тиран Лукашенко розповів, що дав вказівку розпочати виробництво білоруських боєприпасів.

Відповідну роботу розпочали у листопаді 2022 року. Наразі на підприємствах виготовляють понад півсотні корпусно-механічних частин для найбільш використовуваних типів боєприпасів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну у грудні 2022 року. Але план провалився, бо диктатор не знайшов підтримки серед білоруських військових.

Раніше стало відомо, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна, двійників немає.

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До слова, Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь.

Російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.