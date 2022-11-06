«Військкомати не справляються»: Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян

Спроба росіян провалилася через збіг мобілізації з осіннім призовом

Росія змогла мобілізувати не 300 тис. рашистів, як планувалось на початку, а 238 тис. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі «Фейгін LIVE» 5 листопада.

«Не 300 тисяч, а 238. Далі вони не можуть цього робити з тієї простої причини, що військкомати не справляються», – заявив Арестович.

Він уточнив, що це сталося через збіг мобілізації з осіннім призовом.

Арестович підкреслив, що зібрати той мільйон, який вони планували, у них не вийде.

«Вони зможуть це зробити тільки в тому варіанті, коли всіх убили, вони зібрали всю зброю, весь одяг і одягли нових. Тобто ця спроба у них провалилася, зібрати під виглядом 300 тис. мільйона у них не вийшло», – додав Арестович.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ розбили на Луганщині батальйон мобілізованих росіян.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.