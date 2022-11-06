США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії

США та інші країни вже обговорюють черговий пакет санкцій щодо Ірану

США та інші країни можуть запровадити додаткові санкції проти Ірану за постачання росії зброї, яку вона використовує у війні проти України. Про це заявила в інтерв’ю ICTV помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

«Ви бачите доволі потужну критику на адресу Ірану за це з боку США. А також бачите цю критику в ООН. Вона базується на тих зобов’язаннях, які Іран на себе взяв», – сказала вона.

За словами Донфрід, США та їхні партнери й союзники «засуджуватимуть це». «А також подумають над санкціями, додатковими до тих, які вже застосовуються проти Ірану, за постачання Росії цих дронів. Ми зробимо все, що ми можемо, аби запобігти поставкам зброї з Ірану до Росії», – зазначила представниця Держдепу.

Нагадаємо, 5 листопада МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони Росії нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні.

У відповідь в МЗС України заявили, що відстежуватимуть можливі шляхи постачання зброї з Ірану в Росію. При цьому Іран має пам’ятати про можливі наслідки співпраці з Російською Федерацією.

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