Як НАТО буде реагувати на дії РФ після відходу Путіна: заява Столтенберга

Генсек НАТО наголосив, що Путін розпочав війну, і саме він може закінчити її

Очільник НАТО вважає, що Альянс має посилити підтримку, щоб Україна виграла війну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс реагуватиме на дії Росії, незалежно від того, хто нею керуватиме. Про це він сказав у інтерв'ю Deutsche Welle.

У відповідь на запитання, чи має російський диктатор Володимир Путін піти, щоб було досягнуто мирного врегулювання війни – Столтенберг не став висловлювати чітку позицію.

«Ми реагуватимемо на дії Росії незалежно від того, хто там знаходиться біля керма. І ми і далі закликатимемо їх припинити цю війну. Саме Путін розпочав цю війну, і саме він може закінчити її завтра, вивівши свої війська», – сказав генсек НАТО.

Глава Альянсу зазначив, що якщо Путін та Росія припинять воювати, то настане мир, але якщо перестане воювати президент Володимир Зеленський, то Україна припинить існування як незалежна держава.

«Ми не хочемо, щоб це сталося. Саме тому ми підтримуємо Україну», – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також заявив, що Альянс має посилити підтримку, щоб Україна виграла війну.

«Війни за своєю природою непередбачувані. І, звичайно ж, в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою – тепер уже з незаконною анексією української території та небезпечною ядерною риторикою, то все це є найбільшою ескалацією з початку війни. Отже, знову ж таки, нам потрібно просто посилити нашу підтримку», – наголосив генсек.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг висловив думку, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після масованої ракетної атаки Росії проти України 10 жовтня заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Повідомлялося також, що Україна отримає від НАТО сотні пристроїв для глушіння безпілотників. Вони мають зробити неефективними дрони російського та іранського виробництва.