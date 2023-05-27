Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог

Кремль неоднаразово міняв цілі війни і вимоги для її завершення

У Путіна хочть, щоб Україна визнала все, що вкрала Росія, російським

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін назвав свіжі вимоги Росії для завершення війни, розв’язаною нею проти України. Ці вимоги він озвучив в інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС.

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«Ми переконані, що врегулювання можливе лише за умови припинення бойових дій ЗСУ та постачання західного озброєння. Для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу», – сказав він.

Крім того, Галузін зазначив, що також мають бути визнані «нові територіальні реалії».

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Отже, найсвіжіші вимоги від заступника глави МЗС РФ для завершення війни:

відмова України від вступу до Євросоюзу (ЄС) та НАТО,

повернення до нейтрального позаблокового статусу,

визнання «нових територіальних реалій»,

захист прав російськомовних громадян та нацменшин,

російська мова державна.

Фактично йдеться про те, що Україна має визнати все, що вкрала Росія, російським. Москва так планує влаштувати собі перепочинок. У нових російських вимогах вже нема жодних згадок про демілітаризацію і денацифікацію.

Нагадаємо, днями керівництво країни-агресорки Росії, яке раніше звинувачувало Україну у відмові від мирних переговорів, заявило, що говорити про мирне врегулювання «конфлікту» в Україні передчасно. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передумов для цього поки що немає.

Крім того, Кремль запевняє, що поділяє позицію про те, що війна в Україні не може бути заморожена.