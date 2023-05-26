Китай назвав «причину» війни в Україні

Речниця МЗС Китаю: «Війна РФ проти України є трагедією, якої можна було б уникнути»

У Міністерстві закордонних справ Китаю назвали причиною війни РФ проти України «прояв проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи». Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

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Коментуючи візит посланника КНР з «політичного врегулювання» Лі Хуейя до Берліна, вона заявила, що війна РФ проти України є «трагедією, якої можна було б уникнути».

«Є болючі уроки, над якими повинні серйозно замислитися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи. Китай завжди виносить власне незалежне рішення, виходячи із суті питання», – сказала Мао.

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Додамо, що Китай з самого початку заявляв про свою нібито нейтральну позицію щодо війни. Неодноразово китайські посадовці говорили про те, що війну «спровокували» НАТО та США. Однак водночас заявляли про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони «за мир у всьому світі».

Раніше західна розвідка заявляла, що китайські хакери шпигують за важливою інфраструктурою США.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія та Китай збираються підписати двосторонні угоди.