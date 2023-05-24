Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»

Кремль ще не визнає, що «спеціальна військова операція» провалилася

Росія має намір досягти своїх цілей усіма «доступними засобами»

Російське керівництво запевняє, що поділяє позицію про те, що війна в Україні не може бути заморожена. Про це заявив пропагандистському агентству ТАСС речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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«Росія солідарна», – відповів він на запитання, чи солідарна РФ із Заходом у тому, що не можна допустити заморожування війни в Україні.

«Росія розглядає можливість тільки завершення «спеціальної військової операції»: забезпечення своїх інтересів, досягнення мети, що стоять перед Росією, або за допомогою «спеціальної військової операції», або іншими доступними засобами», – сказав Пєсков.

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Нагадаємо, речник Путіна заявив, що наразі говорити про мирне врегулювання «конфлікту» в Україні передчасно, передумов для цього поки що немає.

При цьому керівник ПВК «Вагнера» ​​Євген Пригожин заявив, що Росія наразі провалила обидві ключові завдання «спецоперації» в Україні, оголошені Володимиром Путіним на початку СВО – демілітаризацію та денацифікацію.

Як відомо, питання мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України, було однією з центральних тем дискусій на саміті «Групи семи», який відбувся в японській Хіросімі.

Президент України Володимир Зеленський готовий вислуховувати будь-які пропозиції, але формула миру для України може бути лише українською.