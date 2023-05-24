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Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
Кремль ще не визнає, що «спеціальна військова операція» провалилася
фото з відкритих джерел

Росія має намір досягти своїх цілей усіма «доступними засобами»

Російське керівництво запевняє, що поділяє позицію про те, що війна в Україні не може бути заморожена. Про це заявив пропагандистському агентству ТАСС речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Росія солідарна», – відповів він на запитання, чи солідарна РФ із Заходом у тому, що не можна допустити заморожування війни в Україні.

«Росія розглядає можливість тільки завершення «спеціальної військової операції»: забезпечення своїх інтересів, досягнення мети, що стоять перед Росією, або за допомогою «спеціальної військової операції», або іншими доступними засобами», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, речник Путіна заявив, що наразі говорити про мирне врегулювання «конфлікту» в Україні передчасно, передумов для цього поки що немає.

При цьому керівник ПВК «Вагнера» ​​Євген Пригожин заявив, що Росія наразі провалила обидві ключові завдання «спецоперації» в Україні, оголошені Володимиром Путіним на початку СВО – демілітаризацію та денацифікацію.

Як відомо, питання мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України, було однією з центральних тем дискусій на саміті «Групи семи», який відбувся в японській Хіросімі.

Президент України Володимир Зеленський готовий вислуховувати будь-які пропозиції, але формула миру для України може бути лише українською.

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Теги: війна росія Україна Дмитро Пєсков

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