Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль відновлює свою інформаційну кампанію

Кремль активізує свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід та Україну піти на поступки й вести переговори на вигідних для Росії умовах

26 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сільва висловив «відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному напрямі, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена ​​в продовженні переговорів з Україною, а Кремль не знайшов серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей змусити українську владу капітулювати.

«Кремль, ймовірно, намагається посилити свої хибні заяви про готовність до переговорів з Україною, в той час, як до Москві 26 травня прибув спеціальний представник Китаю з євразійських справ Лі Хуі для обговорення угоди про перемир'я в війні Росії з Україною», – йдеться у звіті.

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Повідомляється, що Кремль, ймовірно, посилює свої хибні інтереси в переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити продовженню допомоги Заходу Україні.

Газета «The Wall Street Journal» (WSJ) повідомила, що Лі раніше закликав європейських посадовців завершити конфлікт в Україні, до його ескалації під час свого візиту до європейських країн протягом минулого тижня.

WSJ також повідомила, що дипломат (імовірно європейський, але не вказаний), який спілкувався з Лі, пояснив, що заморожування конфлікту не є корисним для міжнародних інтересів і Європа не відкличе свою підтримку України.

Також повідомлялося, що інший (ймовірно, європейський, але не уточнений) дипломат стверджував, що головними інтересами Китаю є забезпечення перемоги Росії та забезпечення того, щоб Росія не використовувала ядерну зброю.