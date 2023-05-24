Мирні переговори між Україною та РФ: Кремль зробив заяву

Речник Путіна заявив, що передумов для мирного врегулювання немає

Керівництво країни-агресорки Росії, яке раніше звинувачувало Україну у відмові від мирних переговорів, тепер каже, що говорити про мирне врегулювання «конфлікту» в Україні передчасно. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передумов для цього поки що немає, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Відповідаючи на запитання, який із запропонованих різними сторонами планів мирного врегулювання Росії ближчий і чи має РФ свій варіант такого плану, Пєсков сказав: «Поки що передчасно про це говорити, поки передумов для мирного врегулювання немає, очевидно». «Спеціальна військова операція триває», – додав він.

На прохання уточнити, чи готові в Кремлі до переговорів із кимось із представників нинішньої київської влади, Пєсков сказав: «Навряд чи про це може йтися, тому що будь-які переговори з РФ заборонені (в Україні – ред.)».

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський готовий вислуховувати будь-які пропозиції, але формула миру для України може бути лише українською.

Як відомо, питання мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України, було однією з центральних тем дискусій на саміті «Групи семи», який відбувся в японській Хіросімі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.