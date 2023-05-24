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Мирні переговори між Україною та РФ: Кремль зробив заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мирні переговори між Україною та РФ: Кремль зробив заяву
Кремль не збирається вести переговори з українською владою
фото з відкритих джерел

Речник Путіна заявив, що передумов для мирного врегулювання немає

Керівництво країни-агресорки Росії, яке раніше звинувачувало Україну у відмові від мирних переговорів, тепер каже, що говорити про мирне врегулювання «конфлікту» в Україні передчасно. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передумов для цього поки що немає, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, який із запропонованих різними сторонами планів мирного врегулювання Росії ближчий і чи має РФ свій варіант такого плану, Пєсков сказав: «Поки що передчасно про це говорити, поки передумов для мирного врегулювання немає, очевидно». «Спеціальна військова операція триває», – додав він.

На прохання уточнити, чи готові в Кремлі до переговорів із кимось із представників нинішньої київської влади, Пєсков сказав: «Навряд чи про це може йтися, тому що будь-які переговори з РФ заборонені (в Україні – ред.)».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський готовий вислуховувати будь-які пропозиції, але формула миру для України може бути лише українською.

Як відомо, питання мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України, було однією з центральних тем дискусій на саміті «Групи семи», який відбувся в японській Хіросімі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

Читайте також: Формула миру Зеленського. Чи є в України план перемоги?
Теги: війна росія путін Україна переговоры

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