Європарламент готує голосування про визнання Росії терористичною державою

Найбільша група Європарламенту запропонувала визнати Росію терористичною державою

Група депутатів Європейської народної партії у Європейському парламенті закликала визнати Росію країною-терористом. Про це заявила заступниця глави групи із закордонних справ Раса Юкнявічене.

Група засудила присутність Росії на переговорах лідерів G20, заявивши, що з терористами не потрібно вести переговори.

«Європейський парламент відкрито заявляє про це і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу», – заявила Юкнявічене.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У заяві також зазначають, що група Європейської народної партії «засуджує необґрунтовану, неспровоковану та незаконну російську агресію проти України після анексії Криму у 2014 році».

«Володимир Путін і ті, хто допомагає йому в цьому, включаючи Олександра Лукашенка, мають бути названі військовими злочинцями. Група ЄНП закликає до судового розгляду в рамках міжнародного права для розслідування та судового переслідування всіх дій, які юридично кваліфікують як воєнний злочин», – йдеться у заяві.

Зазначимо, що до групи Європейської народної партії у Європарламенті входять 176 членів із усіх країн-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи у четвер, 13 жовтня, ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація визнана терористичним режимом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також парламент Естонії ухвалив 18 жовтня резолюцію, в якій засуджується анексія українських територій й Росія визнається державою-терористом. Законодавчі органи Литви та Латвії також ухвалили постанови, відповідно до яких Росія оголошується «терористичною державою».

Сенат Польщі 26 жовтня 85 голосами ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом, в якій «рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації як терористичний режим».