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ЄС активізує підтримку України після масованих ударів Росії – Боррель

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЄС активізує підтримку України після масованих ударів Росії – Боррель
ЄС продовжить підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

За словами Борреля, ЄС та його партнери активізують зусилля щодо надання надзвичайної допомоги, необхідної українському народу для відновлення інфраструктури

Масовані ракетні удари Росії по Україні у п’ятницю, на додаток до щоденних обстрілів цивільного населення і цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невибіркового терору Кремля. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві у п’ятницю, повідомляє «Європейська правда».

«Ці жорстокі, нелюдські атаки спрямовані на збільшення людських страждань та позбавлення українського населення, а також лікарень, аварійних служб та інших критично важливих служб електрики, опалення та води», – заявив Боррель.

Ці бомбардування є воєнними злочинами і варварством, їхні винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, додав глава європейської дипломатії.

«ЄС та його партнери активізують зусилля щодо надання надзвичайної допомоги, необхідної українському народу для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання. Український народ демонструє захоплюючу силу, мужність та стійкість у протистоянні агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ним. Так довго, як це необхідно, і тією мірою, якою це необхідно», – підкреслив Боррель.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

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Теги: росія Європейський союз Україна обстріл війна

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