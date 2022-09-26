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Шредер і не тільки. Оприлюднено список лобістів «Газпрому» у Німеччині

Надія Клочко
glavcom.ua
Шредер і не тільки. Оприлюднено список лобістів «Газпрому» у Німеччині
Герхард Шредер раніше заявляв про готовність Путіна до переговорів з Україною
фото з відкритих джерел

Журналісти-розслідувачі розповіли про низку німецьких політиків, які лобіюють інтереси «Газпрому»

Бюро журналістських розслідувань Correktiv опублікувало список політиків, активістів та організацій, які просували інтереси російської державної енергетичної компанії «Газпром» у Німеччині. Про це пише DW.

У Correktiv підтвердили, що найвідоміший лобіст російської держкомпанії – колишній лідер німецьких соціал-демократів та ексканцлер ФРН Герхард Шредер. Через нього навіть виник політичний термін «шредеризація».

Крім Шредера, у списку лобістів вказано колишнього міністра економіки ФРН, соціал-демократа Зігмара Габрієля. Він був одним із тих, хто у 2015 році «ніс відповідальність за передачу німецьких газосховищ у російські руки», пишуть автори дослідження.

Також до списку внесено чинного прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія, християнського демократа Міхаеля Кречмера.

«Він неодноразово публічно поставав у ролі адвоката російських інтересів, висловлювався проти введених після анексії Криму санкцій, а нещодавно вимагав мирних переговорів із Росією», – нагадують журналісти-розслідувачі.

Також лобістами інтересів «Газпрому» в Саксонії зазначено топменеджерів енергокомпанії VNG, яка імпортувала газ ще з СРСР і після розпаду продовжувала імпорт з Росії.

У федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, де розташовані сховища газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», лобістами «Газпрому» названо представників правлячої соціал-демократичної партії та прем'єр-міністерку землі Мануелу Швезіг.

Швезіг «хвалилася своїми добрими зв'язками з Росією», пишуть журналісти Correktiv і нагадують, що у 2018 році її нагороджували у Берліні у присутності російського міністра закордонних справ Лаврова за розвиток співпраці між землею та Ленінградською областю.

Також до списку лобістів включено адвоката Фалька Тішендорфа і колишнього депутата Бундестагу Гайно Візе.

«Розслідування лобі Газпрому значною мірою має ретроспективний характер. Однак його автори мають намір продовжити збір інформації, щоб оприлюднити структури цих лобістських мереж», – стверджують у Correktiv.

Як повідомлялося, на початку серпня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом. 

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розірвати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен раніше заявила, що заява ексканцлера ФРН Герхарда Шредера про готовність Путіна до переговорів з Україною обурила багатьох німців

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Теги: Газпром Німеччина

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