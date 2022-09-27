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Німецький політик оскандалився заявою про біженців із України

Надія Клочко
glavcom.ua
Німецький політик оскандалився заявою про біженців із України
Фрідріх Мерц звинуватив біженців з України у «соціальному туризмі»
фото з відкритих джерел

Після хвилі критики німецький опозиційний політик попросив вибачення за свої слова про українців

У Німеччині лідер партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив біженців з України у «соціальному туризмі», але згодом перепросив за ці слова. Про це повідомляє RND.

Голова ХДС, яку довгий час очолювала Ангела Меркель, у інтерв'ю Bild TV поскаржився на «соціальний туризм» українських біженців до Німеччини. Інтерв'ю транслювалось увечері 26 вересня.

«Зараз ми переживаємо соціальний туризм від цих біженців: до Німеччини, назад до України, до Німеччини, назад до України», – заявив Мерц.

Політик пояснив, що спочатку біженці з України мали право на допомогу відповідно до закону про допомогу шукачам притулку, а з червня вони отримали ті ж пільги, що й одержувачі базової допомоги для безробітних за програмою Hartz IV.

Сьогодні вранці у Twitter лідер німецької опозиції попросив вибачення за ці слова.

«Було багато критики того, що я вчора сказав про біженців з України. Я шкодую про використання слів «соціальний туризм». Це було неточним описом проблеми, що спостерігається у поодиноких випадках», – написав Мерц.

Німецький політик пояснив, що він лише «вказав на відсутність реєстрації біженців».

«Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, яким випала важка доля. Якщо мій вибір слів сприйняли як образливий, то прошу офіційно вибачення», – написав Мерц.

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила, що готова надати притулок російським дезертирам. Однак, в такому випадку останні повинні виступати проти режиму диктатора Володимира Путіна. 

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Теги: Україна біженці Німеччина

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