Посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву

«Все, що Путін може робити, це реальна загроза»

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що ризики російського ядерного удару по столиці України дуже обмежений. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми вважаємо, що ризик зараз дуже обмежений, але якщо це станеться, вплив буде дуже високий. Все, що Путін може робити, це реальна загроза. Він показав, що повномасштабно наступає на сусідню країну. Він має цю зброю, я сподіваюся, що він нею не скористається. Але виключити це я не можу», – сказала Фельдгузен.

Вона зазначила, що на думку Німеччини, наразі Росія просто шантажує світ застосування ядерної зброї.

«Зараз ми зрозуміли, що можемо жити тут з безпековими процедурами і далі працювати. Ракетні удари є, але ми бачимо, що в центрі (Києва, - ред.) їх нема. Ми всі вважаємо, що цей ядерний шантаж - це просто шантаж. Але не можна думати, що нічого не буде. В січні ми теж думали, що нічого не буде. З іншого буду піддаватись на шантажисту, це погана ідея. Всі про це думають, але не думаю, що в когось є ідеальна відповідь», – сказала посол.

Фельдгузен також зазначила, що була дуже здивована, коли російські ракети атакували Яворівський полігон за 30 км від кордону з країною НАТО.

«Це був дуже ризикований крок, але після цього Путін цього робив. Можливо, якісь раціональні ідеї в нього ще є», – додала вона.

Як відомо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, Пєсков відповів, мовляв, «достатньо згадати відповідну позицію доктрини».

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу. Як стало відомо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні.