Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву

Альона Боженко
glavcom.ua
Посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву
Посол Німеччини вважає, що можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена
фото ілюстративне

«Все, що Путін може робити, це реальна загроза»

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що ризики російського ядерного удару по столиці України дуже обмежений. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми вважаємо, що ризик зараз дуже обмежений, але якщо це станеться, вплив буде дуже високий. Все, що Путін може робити, це реальна загроза. Він показав, що повномасштабно наступає на сусідню країну. Він має цю зброю, я сподіваюся, що він нею не скористається. Але виключити це я не можу», – сказала Фельдгузен.

Вона зазначила, що на думку Німеччини, наразі Росія просто шантажує світ застосування ядерної зброї.

«Зараз ми зрозуміли, що можемо жити тут з безпековими процедурами і далі працювати. Ракетні удари є, але ми бачимо, що в центрі (Києва, - ред.) їх нема. Ми всі вважаємо, що цей ядерний шантаж - це просто шантаж. Але не можна думати, що нічого не буде. В січні ми теж думали, що нічого не буде. З іншого буду піддаватись на шантажисту, це погана ідея. Всі про це думають, але не думаю, що в когось є ідеальна відповідь», – сказала посол.

Фельдгузен також зазначила, що була дуже здивована, коли російські ракети атакували Яворівський полігон за 30 км від кордону з країною НАТО.

«Це був дуже ризикований крок, але після цього Путін цього робив. Можливо, якісь раціональні ідеї в нього ще є», – додала вона.

Як відомо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, Пєсков відповів, мовляв, «достатньо згадати відповідну позицію доктрини». 

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу. Як стало відомо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні. 

Теги: Німеччина ядерна зброя шантаж росія путін посол

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю
США розповіли, чи готується Росія застосувати ядерну зброю
Вчора, 02:28
РФ відверто тероризує світ
Чи готова РФ застосувати ядерну зброю? Офіційна відповідь Кремля
Вчора, 13:36
РНБО розробило інструкцію для українців щодо застосування РФ ядерної зброї
РНБО розробило план дій для українців на випадок ядерного удару 
Вчора, 21:33

Політика

Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський
Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський
Посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву
Посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву
Зеленський в Радбезі ООН закликав світ повністю ізолювати Росію
Зеленський в Радбезі ООН закликав світ повністю ізолювати Росію
Ізраїль висловив свою позицію щодо російських «референдумів» в Україні
Ізраїль висловив свою позицію щодо російських «референдумів» в Україні
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам виїхати з Росії
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам виїхати з Росії
Кадиров та родичі Путіна. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ
Кадиров та родичі Путіна. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
59K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
40K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
33K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
32K
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем
32K
Звільнення Харківщини: ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські

Новини

П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
26 вересня, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту