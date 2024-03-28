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ЮНЕСКО ухвалило програму надзвичайної допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЮНЕСКО ухвалило програму надзвичайної допомоги Україні
У штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі під час 219-ї сесії ЮНЕСКО було ухвалено рішення про дії та програму надзвичайної допомоги Україні
фото: mcip.gov.ua

ЮНЕСКО мобілізувала понад $66 млн для допомоги Україні

ЮНЕСКО затвердила програму надзвичайної допомоги для моніторингу та подолання екологічної шкоди від руйнування Росією Каховської греблі в Україні. Для цього було  мобілізовано понад $66 млн для відновлення культурної спадщини, освіти та науки України, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України

«Відтепер Генеральний директор ЮНЕСКО здійснюватиме активний моніторинг ситуації в Україні в її міжнародно визнаних кордонах з метою забезпечення безпосередньої участі ЮНЕСКО у заходах для відновлення України в рамках мандату Організації», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, рішенням, передбачено здійснення Генеральним директором активного моніторингу ЮНЕСКО ситуації після підриву Росією дамби Каховської ГЕС. Результатом моніторингу має стати підготовка плану дій для подолання негативних наслідків для навколишнього середовища у зв’язку з цим екоцидом.

Своєю чергою Директор зі стратегічного планування Секретаріату ЮНЕСКО представила Доповідь Генеральної директорки ЮНЕСКО про вжиті заходи з виконання «Програми дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні». Доповідь охоплює період з вересня 2023 року до січня 2024 року.

Представниця Секретаріату ЮНЕСКО наголосила, що ЮНЕСКО мобілізувала понад $66 млн для допомоги Україні. Делегації Великої Британії, США, Іспанії, Австрії, Австралії, Франції, Литви, Японії, Італії, Словаччини, Ісландії, Чехії, Німеччини, Чилі, Польщі та Ірландії висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах України, засудили російську агресію й злочини Росії проти культурної спадщини, системи освіти, сектору науки України. Крім того, делегати засудили викрадення Росією українських дітей, руйнування Росією дамби Каховської ГЕС.

«Делегації підтвердили готовність продовжувати фінансову підтримку програм ЮНЕСКО для України в окремих сферах, зокрема для захисту об’єктів культурної спадщини в Одесі, Києві, Львові та інших містах, та закликали ЮНЕСКО продовжувати мобілізувати ресурси для відновлення сфер мандату Організації в Україні. Заява Групи друзів України в ЮНЕСКО на підтримку України з суворим засудженням російської агресії була оголошена делегацією Великої Британії від імені 44 держав», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

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Теги: Каховська ГЕС ЮНЕСКО

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