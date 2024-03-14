Головна Новини
search button user button menu button

День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
14 березня – День українського добровольця
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендовано починати будь-які нові справи 

14 березня, День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики, Міжнародний день боротьби проти гребель (Міжнародний день річок). Віряни вшановують пам'ять святого Бенедикта.

День українського добровольця

День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня фото 1

Щорічно 14 березня Україна відзначає доволі молоде свято – День українського добровольця. Подію встановила Верховна Рада 17 січня 2017 року після голосування на засіданні парламенту. Дата святкування обрана на честь дня прибуття в Нові Петрівці для бойової підготовки перших добровольців Майдану у 2014 році.

День українського добровольця має за мету зміцнення патріотичного духу, подяку за героїзм воїнам-добровольцям у боротьбі за збереження суверенітету України та привернення уваги народу до захисників-добровольців.

Міжнародний день запитань

День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня фото 2

Міжнародний день запитань – свято, яке відзначається щорічно 14 березня. Цей день спонукає людей ставити запитання та шукати знання, сприяти допитливості та мотивувати до навчання.

Міжнародний день запитань відзначається в день народження Альберта Ейнштейна (народився в 1879 році). Свято є нагадуванням про важливість ставити запитання та шукати відповіді.

Міжнародний день математики

День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня фото 3

Щорічно 14 березня відзначається нове наукове свято – Міжнародний день математики. Подію створив Міжнародний математичний союз у листопаді 2019 року на конференції ЮНЕСКО. Дата святкування обрана на честь Міжнародного дня «Пі» та, власне, перших трьох знаків цієї математичної константи (3.14 за американською системою запису). Вперше День математики відзначили у 2020 році.

Лозунг свята у 2021 році – «Математика для кращого світу». До 14 березня організовують заходи, за допомогою яких суспільство дізнається про важливу роль математики в прогнозуванні погоди, оптимізації транспортних та комунікаційних мереж тощо.

Міжнародний День боротьби проти гребель

День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня фото 4

Щорічно 14 березня світ відзначає важливе для екології свято – Міжнародний день боротьби проти гребель або Міжнародний день річок. Подію започаткувала американська громадська організація «Міжнародна мережа річок» у березні 1997 року. Понад 20 країн підтримало рух проти гребель.

Метою Дня річок є підвищення поінформованості суспільства щодо негативного впливу гребель на екосистеми річок та залучення людства до боротьби з греблями.  До 14 березня організовують заходи, які спрямовані на очищення водойм.

Яке сьогодні релігійне свято

14 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Бенедикта. Народився в Нурсії в родині знатного римлянина. Ще в дитинстві його відправили до Рима, де він навчався. Коли юнаку виповнилося 20 років, він зрозумів, що не хоче залишатися в місті. Йому набагато ближче були самотність та благочестиве життя. Тому Бенедикт пішов до невеликого поселення в горах.

 Через деякий час поселився у печері, де прожив три роки. За цей час багато людей приходило до нього за благословенням. А коли помер настоятель місцевого монастиря, то люди попросили Бенедикта зайняти його місце. Та святий запровадив настільки суворі правила для ченців, що вони зовсім не сподобалися людям. Тому він знову оселився в печері.

Відомо, що до Бенедикта приходили учні з різних куточків країни. Він розділив їх на 12 груп і поставив на чолі кожної настоятеля. 530 року оселився на горі Кассіно, де незабаром заснував свій монастир. Згодом він сформував відомий орден бенедектинців. Помер 547 року в Кассіно.

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено лаятися, сваритися і лихословити – накличете на себе біду.
  • Не можна фізично працювати, цей день для молитв.
  • Не рекомендовано починати будь-які нові справи – це не приведе до добра.

Народні прикмети і традиції

  • Туман свідчить про негоже літо;
  • Корова почала гірше доїтися – погода погіршиться;
  • День морозний – ще тиждень чекайте на морози;
  • Хмари пливуть високо і швидко – погода буде гарною;
  • Чуєте грім – чекайте на тепле літо.

Пам’ятні події 14 березня

  • 1489 рік – королева Кіпру Катерина Корнаро змушена продати своє королівство Венеції;
  • 1492 рік – кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тис євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво;
  • 1839 рік – виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін «фотографія»;
  • 1900 рік – закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота;
  • 1914 рік – льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;
  • 1917 рік – у Києві розпочинається З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні);
  • 1923 рік – Рада Послів держав Антанти приймає остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексією;
  • 1939 рік – проголошують Першу словацьку республіку;
  • 1956 рік – Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;
  • 1958 рік – сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;
  • 1990 рік – у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ – прапор України;
  • 1994 рік – випускають реліз Linux 1.0.0;
  • 2014 рік – у Харкові на Римарській вулиці стається перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;
  • 2014 рік – перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Михайло, Ростислав.

Теги: прапор України льотчик Україна навчання ЮНЕСКО прапор Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плани Путіна не було втілено у життя
Мета російської «спецоперації» зазнала нищівної поразки
26 лютого, 15:57
Російські інформаційні атаки становлять велику загрозу
Як Росія намагається пересварити нас із сусідами
19 лютого, 19:05
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна також проти відправки військ в Україну
Ще три країни ЄС виступили проти відправки військ в Україну
27 лютого, 23:30
33-річній жінці інкриміновано державну зраду
Збирала кошти на ЗСУ: у Єкатеринбурзі затримали громадянку РФ та США
20 лютого, 11:06
Німеччина працює із низкою країн для пошуку озброєння для України
Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні
26 лютого, 10:02
Росія наразі заважає українським військам зміцнити свою оборону, невпинно бомбардуючи їх
В України нема потужної лінії оборони під Авдіївкою, росіяни йдуть уперед – NYT
2 березня, 14:45
Відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабміну та парламенту до кінця першого кварталу цього року
Підвищення військового збору та акциз на газовану воду. Мінфін придумав, як наповнити бюджет
6 березня, 15:08
В чергах перебуває десь 2300 вантажівок сукупно на всіх напрямках
Фермери можуть тимчасово розблокувати один із напрямків на кордоні – ДПСУ
9 березня, 08:54
Люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики можуть отримати пенсію достроково
Хто може достроково вийти на пенсію: перелік
10 березня, 16:42

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
12K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5873
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
4913
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
3116
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2923
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua