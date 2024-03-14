День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня

Сьогодні не рекомендовано починати будь-які нові справи

14 березня, День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики, Міжнародний день боротьби проти гребель (Міжнародний день річок). Віряни вшановують пам'ять святого Бенедикта.

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День українського добровольця

Щорічно 14 березня Україна відзначає доволі молоде свято – День українського добровольця. Подію встановила Верховна Рада 17 січня 2017 року після голосування на засіданні парламенту. Дата святкування обрана на честь дня прибуття в Нові Петрівці для бойової підготовки перших добровольців Майдану у 2014 році.

День українського добровольця має за мету зміцнення патріотичного духу, подяку за героїзм воїнам-добровольцям у боротьбі за збереження суверенітету України та привернення уваги народу до захисників-добровольців.

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Міжнародний день запитань

Міжнародний день запитань – свято, яке відзначається щорічно 14 березня. Цей день спонукає людей ставити запитання та шукати знання, сприяти допитливості та мотивувати до навчання.

Міжнародний день запитань відзначається в день народження Альберта Ейнштейна (народився в 1879 році). Свято є нагадуванням про важливість ставити запитання та шукати відповіді.

Міжнародний день математики

Щорічно 14 березня відзначається нове наукове свято – Міжнародний день математики. Подію створив Міжнародний математичний союз у листопаді 2019 року на конференції ЮНЕСКО. Дата святкування обрана на честь Міжнародного дня «Пі» та, власне, перших трьох знаків цієї математичної константи (3.14 за американською системою запису). Вперше День математики відзначили у 2020 році.

Лозунг свята у 2021 році – «Математика для кращого світу». До 14 березня організовують заходи, за допомогою яких суспільство дізнається про важливу роль математики в прогнозуванні погоди, оптимізації транспортних та комунікаційних мереж тощо.

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Міжнародний День боротьби проти гребель

Щорічно 14 березня світ відзначає важливе для екології свято – Міжнародний день боротьби проти гребель або Міжнародний день річок. Подію започаткувала американська громадська організація «Міжнародна мережа річок» у березні 1997 року. Понад 20 країн підтримало рух проти гребель.

Метою Дня річок є підвищення поінформованості суспільства щодо негативного впливу гребель на екосистеми річок та залучення людства до боротьби з греблями. До 14 березня організовують заходи, які спрямовані на очищення водойм.

Яке сьогодні релігійне свято

14 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Бенедикта. Народився в Нурсії в родині знатного римлянина. Ще в дитинстві його відправили до Рима, де він навчався. Коли юнаку виповнилося 20 років, він зрозумів, що не хоче залишатися в місті. Йому набагато ближче були самотність та благочестиве життя. Тому Бенедикт пішов до невеликого поселення в горах.

Через деякий час поселився у печері, де прожив три роки. За цей час багато людей приходило до нього за благословенням. А коли помер настоятель місцевого монастиря, то люди попросили Бенедикта зайняти його місце. Та святий запровадив настільки суворі правила для ченців, що вони зовсім не сподобалися людям. Тому він знову оселився в печері.

Відомо, що до Бенедикта приходили учні з різних куточків країни. Він розділив їх на 12 груп і поставив на чолі кожної настоятеля. 530 року оселився на горі Кассіно, де незабаром заснував свій монастир. Згодом він сформував відомий орден бенедектинців. Помер 547 року в Кассіно.

Що не можна робити цього дня

Заборонено лаятися, сваритися і лихословити – накличете на себе біду.

Не можна фізично працювати, цей день для молитв.

Не рекомендовано починати будь-які нові справи – це не приведе до добра.

Народні прикмети і традиції

Туман свідчить про негоже літо;

Корова почала гірше доїтися – погода погіршиться;

День морозний – ще тиждень чекайте на морози;

Хмари пливуть високо і швидко – погода буде гарною;

Чуєте грім – чекайте на тепле літо.

Пам’ятні події 14 березня

1489 рік – королева Кіпру Катерина Корнаро змушена продати своє королівство Венеції;

1492 рік – кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тис євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво;

1839 рік – виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін «фотографія»;

1900 рік – закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота;

1914 рік – льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 рік – у Києві розпочинається З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні);

1923 рік – Рада Послів держав Антанти приймає остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексією;

1939 рік – проголошують Першу словацьку республіку;

1956 рік – Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 рік – сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 рік – у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ – прапор України;

1994 рік – випускають реліз Linux 1.0.0;

2014 рік – у Харкові на Римарській вулиці стається перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 рік – перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Михайло, Ростислав.