Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації
За 5 годин вода дістане критичного рівня
У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив у Telegram-каналі спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.
«Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють», – йдеться у дописі.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у себе в Telegram-каналі закликав мешканців Херсонщини найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.
«За 5 годин вода дістане критичного рівня. Починається евакуація небезпечних районів», - зазначив голова Херсонської ОВА.
Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:
- вимкнути всі електроприлади
- взяти документи і речі першої потреби
- подбати про близьких і домашніх улюбленців
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських
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