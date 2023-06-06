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Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації
Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС
фото: Telegram

За 5 годин вода дістане критичного рівня

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив у Telegram-каналі спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

«Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють», – йдеться у дописі.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у себе в Telegram-каналі закликав мешканців Херсонщини найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.

«За 5 годин вода дістане критичного рівня. Починається евакуація небезпечних районів», - зазначив голова Херсонської ОВА.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

  • вимкнути всі електроприлади
  • взяти документи і речі першої потреби
  • подбати про близьких і домашніх улюбленців
  • виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

Що робити у випадку підриву Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації фото 1
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації фото 2
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації фото 3
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації фото 4
Теги: війна окупанти Херсонщина

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