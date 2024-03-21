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Італія надала Одесі €500 тис. на відбудову собору, який понівечила російська ракета

Катерина Іванова
glavcom.ua
Італія надала Одесі €500 тис. на відбудову собору, який понівечила російська ракета
Пошкоджений у липні 2023 року внаслідок атаки РФ Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі Одеси
фото: АР

Україна спільно з Італією та ЮНЕСКО планує відбудовувати й інші історичні пам'ятки, які зазнали пошкоджень унаслідок російських атак

Італія виділила €500 тис. на реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Його зруйнували російські війська влітку 2023 року. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Мер Одеси Геннадій Труханов на нараді зауважив, що невдовзі до Одеси прибуде експертна група та очільниця офісу ЮНЕСКО в Україні. Також він додав, що за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії вже був відновлений дах собору, а також розпочалися роботи щодо відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі.

«У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Сьогодні на нараді ми обговорили всі моменти, які потребують коригування в нашому робочому плані взаємодії з ЮНЕСКО та італійцями щодо собору, а також реставрацію інших пам’яток, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії», – розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Окрім цього, на нараді щодо відбудови собору міський голова заявив, що Україна спільно з Італією та ЮНЕСКО планує відбудовувати й інші історичні пам'ятки, які зазнали пошкоджень унаслідок російських атак.

Також Рим розглядає ще один варіант співпраці з українським урядом щодо відновлення Одеси та збереження спадщини. У планах – навчання спеціалістів, розробка регуляторних документів і стандартів у сфері культурної спадщини.

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Згодом до Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак.

До слова, глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ. 

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Теги: російська ракета собор розробка Геннадій Труханов Україна навчання ЮНЕСКО

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