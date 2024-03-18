Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище

Рішення про заборону нецільового використання земель буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення

Кабмін ухвалив постанову, якою заборонив на тривалий термін використовувати землі Каховського водосховища

Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд. Про це йдеться на урядовому порталі

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Кабінет міністрів вирішив, кому належатиме земля, на якій раніше було висхле Каховське водосховище. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть.

Кабмін заборонив формування, передавання у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд. Рішення буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування.

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Держгеокадастр за пів року від дня набрання чинності цією постановою повинен забезпечити створення та відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище.

Місцева влада та державні кадастрові реєстратори мають враховувати ці дані під час ухвалення рішень щодо передавання земельних ділянок у власність або у користування.

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

До слова, Каховське водосховище навіть після підриву російськими окупантами ГЕС залишається дуже важкопрохідною місцевістю, про яку у військовому плані можливо згадувати лише в такому ключі. Про це свідчать публічні знімки Sentinel від Європейського космічного агентства, які прямо показують, що варіант, коли спущене Каховське водосховище спростить десантні операції – малоймовірний. Для цього можна порівняти знімки від 11 березня 2024 року та 28 жовтня 2023 року.