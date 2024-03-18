Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище
Рішення про заборону нецільового використання земель буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення
фото з відкритих джерел

Кабмін ухвалив постанову, якою заборонив на тривалий термін використовувати землі Каховського водосховища

Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд. Про це йдеться на урядовому порталі

Кабінет міністрів вирішив, кому належатиме земля, на якій раніше було висхле Каховське водосховище. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть.

Кабмін заборонив формування, передавання у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд. Рішення буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування.

Держгеокадастр за пів року від дня набрання чинності цією постановою повинен забезпечити створення та відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище.

Місцева влада та державні кадастрові реєстратори мають враховувати ці дані під час ухвалення рішень щодо передавання земельних ділянок у власність або у користування.

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

До слова, Каховське водосховище навіть після підриву російськими окупантами ГЕС залишається дуже важкопрохідною місцевістю, про яку у військовому плані можливо згадувати лише в такому ключі. Про це свідчать публічні знімки Sentinel від Європейського космічного агентства, які прямо показують, що варіант, коли спущене Каховське водосховище спростить десантні операції – малоймовірний. Для цього можна порівняти знімки від 11 березня 2024 року та 28 жовтня 2023 року.

Читайте також: Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
Теги: війна Каховська ГЕС уряд земля Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 березня – Всесвітній день промов
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
15 березня, 00:20
Тим, хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО, варто читати підручники історії
Кулеба дав пораду тим, хто не вірить у можливий напад РФ на НАТО
9 березня, 01:20
За яких обставин і де саме загинув Дмитро не повідомляється
На фронті загинув журналіст Дмитро Сінченко
8 березня, 22:50
У ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів, унаслідок чого є пошкодження
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
5 березня, 06:55
Обмеження вводять у місті, де діє Хмельницька АЕС
У місті на Хмельниччині вводять нові обмеження на в’їзд
2 березня, 10:42
Мешканці міста втомилися від обстрілів, дій країни-терориста і хочуть нормального життя
Росіяни знову наступатимуть на Куп’янськ? Міська влада оцінила настрої населення
29 лютого, 19:47
Євлаш заявив, що Силам оборони потрібно більше зброї для того, аби стримувати ворога
Росія застосовує резервні сили на Бахмутському напрямку
27 лютого, 15:14
Угода засвідчить зобов'язання Нідерландів надавати постійну підтримку Україні у сферах безпеки, реконструкції та правосуддя
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
23 лютого, 17:54
За вибори під час війни виступають 15% респондентів
Скільки українців підтримують проведення виборів під час війни: опитування
20 лютого, 12:22

Політика

Суд Ліхтенштейну заблокував виведені з України мільйони Коболєва
Суд Ліхтенштейну заблокував виведені з України мільйони Коболєва
Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище
Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище
Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки
Будівництво оборонних рубежів та боєприпаси: Зеленський провів засідання Ставки
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
До Києва прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
Путін робить ставку на слабкість Європи –The Telegraph
Путін робить ставку на слабкість Європи –The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
32K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
18K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
18K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
13K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
13K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua