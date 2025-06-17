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Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Марк Карні зробив заяву про допомогу Україні
фото: скриншот з відео

Канада оголосила про суттєве розширення санкцій проти Росії

Канада оголосила про новий пакет оборонної допомоги на 2 млрд канадських доларів Україні (близько $1,5 млрд). Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на саміті G7, інформує «Главком».

«Ми надаємо додаткову військову допомогу: дрони, гелікоптери, різні боєприпаси. Загалом ідеться про понад 2 млрд доларів прямої військової допомоги Україні», – заявив Карні.

Також Канада оголосила про суттєве розширення санкцій проти Росії. Прем'єр-міністр зауважив, що обмеження введено щодо низки осіб та понад 40 організацій у Росії та за її межами, які причетні до схем ухилення від санкцій. Зокрема під санкції потрапили понад 200 суден так званого «тіньового флоту».

До слова, Великобританія оголосила про нові санкції проти Росії через війну в Україні. Прем'єр-міністр Кір Стармер охарактеризував це як частину скоординованого кроку країн «Великої сімки» (G7).

Зазначається, що останні британські санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 кораблів, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морськими перевезеннями, і постачальників товарів до Росії – зокрема, електроніки.

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Теги: Канада Україна військова допомога Марк Карні

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